Vendredi (21h), l’OL devra faire sans Bradley Barcola à Toulouse. Suspendu, l’attaquant lyonnais va manquer cruellement par son profil. Une absence que regrette Laurent Blanc.

En l’espace de quatre mois, il est devenu indispensable. Relégué au bout du banc de l’OL avant les derniers mouvements de l’hiver, Bradley Barcola s’est imposé comme un pion essentiel du système offensif de Laurent Blanc depuis début février. Aligné tantôt à côté d’Alexandre Lacazette, tantôt sur un côté comme face à Rennes dimanche, l’attaquant (20 ans) est en pleine bourre. Impliqué dans onze buts, le Lyonnais est le joueur le plus décisif entre Rhône et Saône derrière son capitaine. Malheureusement, il va faire défaut à Toulouse vendredi (21h) suite à une accumulation de cartons jaunes. Sans Amin Sarr, toujours blessé, et Barcola, le secteur offensif risque d’être maigre au Stadium.

"Déjà que dans ce domaine-là, on n’est pas trop fourni, a regretté Laurent Blanc mercredi en conférence de presse. Quand vous avez des blessés et un gars comme Bradley qui est quand même en bonne forme, mais qui prend un carton jaune stupide à Paris. Encore une fois, des erreurs que tout jeune joueur a faites, mais stupides, car elles ont des conséquences parce que derrière, tu ne joues pas contre Toulouse. Il faut apprendre et je pense qu’il a appris parce qu’il est en colère de ne pas jouer ce match. Il aurait dû le jouer."

Jeffinho remplaçant attitré de Barcola ?

Ayant récolté un jaune quand bien même, il n’avait pas fait la faute, Bradley Barcola va devoir ronger son frein vendredi et se projeter sur l’Olympico, dimanche 23 avril. Blanc va lui devoir trouver des solutions pour entourer Alexandre Lacazette. Sans Barcola, c’est un profil qui "amène de la vitesse et de la profondeur" qui va faire défaut. "C’est important d’avoir un joueur qui nous amène de la profondeur pour l’équipe, mais aussi l’adversaire. Il faut être méfiant sur ce style de joueur parce qu’on ne sait pas s’il va demander le ballon dans les pieds ou en profondeur." Jeffinho, qui n’a pas encore tout son talent à Lyon, peut-il suppléer l’ancien de l’AS Buers ? Blanc ne semble pas en être totalement certain. "Jeffinho va être une option offensive. Il ne sera pas prêt à faire tout le match s’il est aligné. Est-ce qu’il faut le faire démarrer ou le faire entrer ? C’est à moi de voir. J’ai encore un peu de temps pour réfléchir."

Voir Bradley Barcola poser autant de tracas, pas grand monde n'aurait pu l'imaginer il y a encore quatre mois.