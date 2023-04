"Ne pas s'enflammer", alerte Lacazette après OL - Rennes (3-1)

Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

À l'issue du succès contre le Stade Rennais (3-1), Alexandre Lacazette est revenu sur le calme et la sérénité qui doivent régner dans le groupe.

Alexandre Lacazette a prévenu, comme son coéquipier Corentin Tolisso, qu'il ne fallait "pas s'enflammer" suite à la victoire 3-1 contre Rennes. Dans un match où l'attaquant lyonnais en a profité pour devenir le meilleur buteur au Parc OL (42 buts), il n'a pas oublié la mauvaise première mi-temps lyonnaise. "Comme j'ai dit, on va retenir la seconde période où on a été beaucoup mieux et où on a su mettre plus d'intensité et de qualité", a souligné le capitaine de l'OL.

Le discours de Blanc à la pause

Le Guadeloupéen de 31 ans a également évoqué la mentalité à adopter suite à cette victoire. "Souvent, dès qu'on a l'occasion de revenir, on se loupe, donc je pense qu'il faut être serein et humble puis prendre match après match", a-t-il tenu à préciser. "Le coach (Laurent Blanc) a bien parlé à la mi-temps, il nous a dit les bons mots pour remobiliser le groupe. Certains joueurs aussi, ont parlé et je pense que ça a eu de l'effet", a conclu Alexandre Lacazette.