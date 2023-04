OL : suivez en direct "Tant qu’il y aura des Gones"

Lundi de Pâques oblige, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" a été décalée à ce mardi à partir de 18h. Au programme, retour sur l’élimination en Coupe de France contre Nantes mais aussi la victoire contre Rennes, dimanche.

Cette semaine, petite infidélité au lundi pour votre émission "Tant qu’il y aura des Gones". Jour férié oblige, votre rendez-vous hebdomadaire a été décalé à mardi, mais toujours à 18h. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, votre dose d’OL hebdomadaire se fera avec Nicolas Puydebois de retour aux affaires. Notre consultant aura forcément des choses à dire sur cette dernière semaine aux sentiments paradoxaux. Avec six points sur six contre le PSG (0-1) et le Stade Rennais (3-1), l’OL s’est relancé dans la course à l’Europe et la 5e place. Seulement, c’est bien la déception et la frustration qui vont prédominer ce mardi sur le plateau de TKYDG.

L’élimination en demi-finale de Coupe de France sera logiquement au centre des débats. Alors qu’ils avaient la possibilité de s’offrir une première finale depuis bien longtemps et la possibilité d’un titre couplé à une participation à la prochaine Ligue Europa, les Lyonnais ont déjoué et n’ont eu que "leurs yeux pour pleurer", comme l’a dit Corentin Tolisso. Une émission que vous pouvez revoir sur nos différents canaux de diffusion : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.