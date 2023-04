Lacazette (OL) devient le meilleur buteur au Parc OL

En inscrivant son 18e but de la saison en championnat, Alexandre Lacazette a permis à l’OL de prendre les commandes du match contre Rennes (3-1). Il est devenu par la même occasion le meilleur buteur de l’histoire du Parc OL.

La situation a été litigieuse, a donné lieu à quelques minutes de flottement à l’intérieur du stade, mais la libération a été là à l’arrivée. À la limite du hors-jeu, Alexandre Lacazette a vu Benoit Bastien, aidé par la VAR, valider sa frappe à bout portant. Cela a permis à l’OL de mener 2-1 contre Rennes et de renverser une situation bien mal embarquer après dix minutes de jeu et le but d’Amine Gouiri. En inscrivant son 18e but et en revenant à une petite unité de Kylian Mbappé et Jonathan David, le capitaine lyonnais a enlevé une belle épine du pied à son équipe, déjà touchée mentalement après l’élimination en Coupe de France.

Une saison qui compte statistiquement pour Lacazette

Comme souvent depuis le début de la saison, Lacazette a joué, si ce n’est les sauveurs, son rôle de chef de file de l’attaque lyonnaise. Après son match compliqué à Nantes, il avait, lui aussi, à cœur de se faire "pardonner" à la maison. Ce Parc OL devenu son jardin depuis janvier 2016 et qui est depuis dimanche après-midi son royaume. En trompant le gardien rennais à la 68e minute du jeu, Alexandre Lacazette est désormais le buteur le plus prolifique à Décines.

Co-détendeur du record avec Memphis Depay depuis le dernier match à domicile contre Nantes (1-1) avec 41 buts, le numéro 10 est dorénavant seul sur son trône avec une unité de plus à son compteur. À défaut de titres, cette saison aura permis à Alexandre Lacazette d’écrire un peu plus son nom dans l’histoire de l’OL. Mais à choisir, quelque chose nous dit qu’il aurait échangé volontiers un record par un trophée…