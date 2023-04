OL : plus jeune, Barcola était fan de Lacazette

Lacazette, Barcola et Lepenant célèbrent un but lors d’Ajaccio – OL en janvier 2023 (Photo by Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP)

En vue depuis le début d’année 2023, Barcola se livre sur admiration envers Lacazette au cours de son enfance.

Dans une interview accordée au journal L’Équipe, Bradley Barcola se livre sur l'adulation qu'il avait en envers Alexandre Lacazette durant son enfance. Avec des étoiles dans les yeux, l'International Espoirs a évoqué son admiration pour celui qui est désormais son coéquipier.

L’ailier rhodanien confie même avoir eu des posters accrochés aux murs de sa chambre avec Lacazette qui y était représenté.

Une anecdote lui est notamment revenue à l'esprit. Celle-ci remonte à ses jeunes années, lorsqu’il s’était rendu à la boutique du club avec ses parents. "Ils m'avaient demandé quel maillot je voulais. Direct, j'ai dit le sien, bien sûr, c'était un violet avec le numéro 38", s'est-il souvenu.

Désormais coéquipiers

Plus tard dans l'entretien, le Gone s'est remémoré sa passe décisive qui a permis au capitaine d’inscrire son 150e but avec l'Olympique lyonnais. "Comment, petit, j'aurais pu imaginer entrer dans son histoire personnelle ? C'est une telle fierté", a glissé le joueur offensif de 20 ans.

Avec six réalisations cette saison, le cadet de la famille Barcola se place second au classement des buteurs de l’OL, derrière son partenaire d'attaque dont il était "fan" et qu'il côtoie maintenant au quotidien.