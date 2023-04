Nantes - OL : horaire, diffusion TV, avant-match

A une marche du Stade de France, l'OL dispute ce mercredi sa demi-finale de la Coupe de France contre Nantes. Horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques pour cette affiche.

L’avant-match

Une dernière étape avant la grande finale. Ce mercredi, l'Olympique lyonnais affronte le FC Nantes en demi-finale de la Coupe de France. Après avoir éliminé Metz, Chambéry, Lille et Grenoble, l'OL se déplacera pour la première fois dans cette compétition, et ce, dans l'enceinte bouillante des Canaris.

Laurent Blanc et son groupe ont parfaitement préparé la rencontre en battant le PSG à l'extérieur dimanche grâce à Bradley Barcola (0-1). En plus de ce succès, l'entraîneur rhodanien peut compter sur une large partie de son groupe, hormis Malo Gusto et Amin Sarr. En face, les Nantais connaissent une période creuse, avec aucune victoire sur les quatre dernières affiches toutes compétitions confondues. Il remonte au 1 mars, contre Lens en Coupe de France. Il faut néanmoins se méfier des joueurs d'Antoine Kombouaré, qui ont remporté la compétition l'an passé, et restent des adversaires solides, à l'image des matchs de Ligue 1 entre les deux formations (0-0 et 1-1).

À quelle heure se joue Nantes - OL

Le duel entre Nantais et Lyonnais débutera à 21h10, un peu plus tard donc que les horaires habituels en championnat. Pour ce qui est de la récupération, les deux équipes ont disputé leur dernière rencontre dimanche, même si les Canaris ont joué quelques heures avant les Rhodaniens. Un choc arbitré par Bastien Dechepy.

Sur quelle chaine voir Nantes - OL

Pour les supporteurs de l'OL qui ne feront pas le déplacement en Loire-Atlantique, la partie sera diffusée en clair sur les antennes de France 3. Elle sera également disponible sur la chaîne beIN Sports pour les abonnés.