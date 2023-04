Nantes – OL : Kombouaré parle d’un "exploit" pour battre Lyon.

L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré a évoqué mardi l’importance de la demi-finale de Coupe de France contre l'OL.

Avant la demi-finale de Coupe de France de ce mercredi (21 h 10), l’entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, est revenu en conférence de presse sur la difficulté du match qui attend sa formation. "Il faudra un exploit demain pour faire tomber cette équipe de Lyon. Ils sont favoris", a indiqué l’ancien coach du PSG. A l'image de leur futur adversaire, les Canaris jouent leur saison sur cette rencontre, même si leur actuelle quatorzième place en championnat, à quatre points de la zone rouge, les oblige aussi à regarder vers le bas.

Se reprendre après une triste défaite

Après la déroute face au Stade de Reims (0-3), le natif de Nouméa, souhaite une réaction forte de son équipe. Les Nantais n’ont plus gagné depuis le 1er mars (victoire 2-1 face à Lens en Coupe de France). "Quand tu as pris une claque, quelle que soit la compétition, tu as envie de réagir […] Le match contre Reims est derrière nous. On sait que mercredi, il y a quelque chose de grand qui nous attend", a déclaré Kombouaré. Tenant du titre, le FC Nantes tentera d’écarter l’OL de sa route pour retourner au Stade de France et espérer un doublé historique.