Barth Ruzza, présentateur sur la chaîne OLPlay, a été condamné à une amende par la cour d'appel de Caen suite à des propos injurieux envers l'arbitre Clément Turpin.

Une peine confirmée. Le présentateur de la chaîne OLPlay, Barth Ruzza, a été condamné par la cour d'appel de Caen. Celui-ci a validé le premier verdict du 6 octobre dernier du tribunal correctionnel. Le salarié du média de l'Olympique lyonnais a été sanctionné pour "injure publique par voie électronique" à une amende de 2 000 euros avec sursis, des dommages-intérêts de 1 000 euros pour Clément Turpin et 2 500 euros de frais de justice.

Il avait tenu des propos insultants sur Twitter envers l'arbitre français au terme d'un match de Ligue 1 disputé en février 2022 entre l'OL et Lille, une affiche remportée par le LOSC (0-1). L'animateur, fervent supporter de l'Olympique lyonnais, doit aussi reverser un euro symbolique au syndicat des arbitres (Safe).

Mr #Turpin vous êtes un minable prétentieux sans scrupule ! Un grand tocard avide de lumière. Nul partout en France et en Europe. Je vous lache plus l’incompétent malhonnête. Trop c’est trop #OLlosc @OL — Barth Ruzza (@barthruzza) February 27, 2022

"Bien au-delà de ces deux évènements judiciaires, il est important que les gens comprennent que l’on ne peut pas insulter, intimider et menacer impunément un arbitre, quel que soit son niveau. Il nous arrive de nous tromper, oui. On peut ne pas être d’accord avec nos décisions, mais il y a des lignes à ne pas franchir. Les intimidations, les propos déplacés et les menaces en font partie. Au niveau professionnel, nous sommes protégés, mais nos collègues amateurs eux n’ont pas toujours cette sécurité malheureusement. Le message envoyé avec ces décisions de justice est clair : la menace, l’agressivité, l’intimidation envers un arbitre : NON sous peine de sanctions fortes ! Il faut cette prise de conscience individuelle pour permettre à nos collègues amateurs d’arbitrer dans de meilleures conditions et un football plus en phase avec ses valeurs de respect et de tolérance", s’est félicité l'arbitre Clément Turpin.

À la suite de ce jugement, le club rhodanien a publié un communiqué. Il a tenu "à rappeler qu’aucun arbitre n’a à être victime d’injures publiques, que ce soit sur ou en dehors des terrains, y compris de la part de ses salariés".