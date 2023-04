Coupe de France : Bastien Dechepy arbitrera Nantes - OL

Pour les demi-finales de la Coupe de France, l’OL se déplace à Nantes, mercredi (21h10). Cette rencontre cruciale sera arbitrée par Bastien Dechepy.

L’espoir ou le début des problèmes. Mercredi soir (21h10), l’OL joue la rencontre la plus importante de sa saison et peut-être bien depuis le Final 8 de Ligue des champions en 2020. Dans une campagne faite de déceptions, les Lyonnais ont encore la possibilité d’accrocher un titre à leur tableau avec la Coupe de France. Ce sera une première depuis 2012 et malgré les soubresauts des derniers mois, c’est toute une ville qui se met à espérer. En cas d’élimination à Nantes, la désillusion n’en sera que plus grande, mais l’heure est à la "positive attitude" comme dirait un ancien premier ministre.

Dechepy a déjà arbitré deux fois l'OL

Pour ce duel entre le FC Nantes et l’OL, Bastien Dechepy a été nommé au sifflet. L’arbitre de 37 ans a déjà officié à deux reprises cette saison lors d’un match de l’OL en championnat. La première fois le 7 septembre 2022 avec une défaite à Lorient (3-1) et au moment de la reprise en décembre. Les coéquipiers de Corentin Tolisso étaient allés s’imposer à Brest (2-4). Pour la demie contre le FC Nantes, Bastien Dechepy sera assisté par Brice Parinet Le Tellier et Julien Haulbert. Florent Batta sera le 4e arbitre tandis que Dominique Julien et Romain Lissorgue géreront la VAR.