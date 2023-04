Nantes - OL : la Beaujoire sera à guichets fermés

Les supporters du FC Nantes (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

A l'image du parcage lyonnais, le stade de la Beaujoire sera plein ce mercredi pour la demi-finale de la Coupe de France entre Nantes et l'OL (21h10).

A l'occasion de la demi-finale de la Coupe de France entre Nantes et l'OL ce mercredi (21h10), le club rhodanien avait organisé le voyage en bus et avions de ses supporteurs. Cela a porté ses fruits car ils seront 1200 à garnir le parcage dédié aux visiteurs. Mais La Beaujoire sera bien évidemment avant tout jaune et verte.

Une ambiance brûlante

En effet, la formation nantaise a annoncé que la rencontre se disputerait à guichets fermés. Cela signifie qu'un peu moins de 40.000 spectateurs seront présents pour assister à cette affiche.

L'ambiance risque d'être particulièrement brûlante dans l'enceinte des Canaris, avec un public reconnu pour sa ferveur, et qui espère revivre une deuxième finale de suite. Mais les coéquipiers d'Alexandre Lacazette sera là pour les en empêcher.