En 1973, l'OL remportait sa 3e Coupe de France face à Nantes

L’OL a gagné sa troisième Coupe de France le 17 juin 1973 au terme d’un match controversé contre le FC Nantes au Parc des Princes.

Le 17 juin 1973, l’Olympique Lyonnais et le FC Nantes s’affrontait au Parc des Princes pour la finale de la 56e édition de la Coupe de France. Ce sont les Lyonnais qui sortirent vainqueurs de cette rencontre (2-1) et qui remportèrent le titre pour la troisième fois de leur histoire (1963, 1971, 1973).

Pourtant, les Canaris qui apparaissaient comme favoris après avoir gagné le championnat de France (D1) cette même saison. Malheureusement pour eux, cette défaite fut leur troisième en finale de coupe et ils attendirent 1979 pour soulever à nouveau le trophée.

Une finale controversée

Cette finale, remportée par l’OL de Serge Chiesa avait fait couler beaucoup d'encre à l’époque. En effet, certains estimaient que le pénalty provoqué par Chiesa aux alentours de la 29e minute était très généreux. De plus, la main non sifflée de Bernard Lacombe sur son deuxième but a poussé des Nantais à se révolter. Ces derniers estimaient que les décisions arbitrales avaient couté la victoire aux Nantais. La réduction du score de Didier Couecou pour le 2-1 ne fut pas suffisante et les Canaris s’inclinèrent.

Emmené à l'époque par le trio emblématique Lacombe – Chiesa – Di Nallo durant la campagne de 1972-1973, l’OL devra ensuite attendre la saison 2007-2008 pour obtenir un nouveau titre en Coupe de France.