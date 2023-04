Le stade de l'OL rouvre ses portes aux étudiants

L’OL Fondation organisera son 5e forum des métiers le mardi 18 avril. 50 entreprises seront présentes au stade pour accueillir les curieux qui souhaitent s’y rendre.

Le mardi 18 avril de 13 h 30 à 17 h 30 se tiendra au Grand Stade de l'Olympique lyonnais la 5e édition du Forum Alternance et Apprentissage mis en place par le club. Avec l’aide de Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes, l’OL Fondation organise un salon qui accueillera 50 entreprises et proposera plus de 500 postes à pourvoir.

Ce forum concernera une grande partie des secteurs d’activité, comme le BTP, la communication, le commerce, la logistique, l'industrie, l'assurance, l'informatique…

Ce salon des métiers organisé par l’OL est ouvert à tous ceux qui souhaitent s’y rendre.

Les informations pratiques pour s’y rendre

Il faudra se rendre à la porte G de l'enceinte décinoise entre 13 h 30 et 17 h 30. Lors de votre inscription sur ce lien, un message s’affichera pour vous préciser que vous recevrez un message de rappel à J-7 et J-1 de l’évènement. Ce message mentionnera toutes les informations nécessaires.