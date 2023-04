D1 : Amel Majri (OL) en lice pour être joueuse du mois de mars

Amel Majri (Photo by Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Actuellement en équipe de France, Amel Majri a été nommée parmi les finalistes pour le titre de joueuse du mois de mars en D1.

L'OL aura-t-il une troisième joueuse de suite élue joueuse du mois en championnat ? C'est une possibilité car la Fédération a annoncé ce mercredi qu'Amel Majri comptait parmi les trois finalistes pour ce trophée en mars.

La Fenottes est accompagnée de Clara Matéo (Paris FC) et Laëtitia Philippe (Le Havre) dans cette liste. Revenue de blessure en janvier, Majri, qui a été rappelée récemment par Hervé Renard en équipe de France, a été titulaire face à Guingamp (6-0) et Le Havre (0-7) en D1, en plus de match retour face à Chelsea jeudi dernier (1-2, 4-3 tab).

Une passe décisive en deux matchs

Sur les deux affiches de championnat qu'elle a disputées en mars, la milieu offensive a délivré une passe décisive face aux Guingampaises. Vous pouvez soutenir la Rhodanienne en allant voter sur Twitter, Facebook ou Instagram.

En janvier, Sara Däbritz avait glané cette récompense, imitée quelques semaines plus tard par Delphine Cascarino en février. Jamais deux sans trois pour l'Olympique lyonnais ?