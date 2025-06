OL Lyonnes : le mercato estival ouvrira le 1er juillet

Michele Kang avec Vincent Ponsot lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Même si l'OL Lyonnes a déjà signé deux joueuses, le club lyonnais doit patienter jusqu'au 1er juillet pour signer des joueuses sous contrat. Le marché estival s'étirera jusqu'au 19 septembre.

Jule Brand puis Marie-Antoinette Katoto. Trois semaines après avoir conquis son 18e titre de champion de France, l'OL Lyonnes n'a pas tardé à se mettre en action pour se renforcer. L'internationale allemande et celle des Bleues viennent renforcer un secteur offensif qui a perdu Eugénie Le Sommer, non-prolongée par le club. Toutefois, avec sept départs déjà actés, que ce soit au milieu ou en défense, Michele Kang ne devrait pas rester inactive ces prochaines semaines. Plusieurs noms sont liés à l'OL Lyonnes comme Ingrid Engen ou encore Korbin Albert, pour remplacer l'entrejeu. Deux joueuses qui sont libres de tout contrat et qui peuvent donc s'engager à n'importe quel moment avec les Fenottes. Car oui, si l'OL est actif, le mercato n'a officiellement pas encore ouvert ses portes pour les équipes féminines.

Reprise du championnat le 6 septembre

Si la formation rhodanienne cible des joueuses encore sous contrat, elle va devoir patienter encore un peu. Au moins pour l'officialisation. À la différence des garçons qui ont eu une première fenêtre de tir entre le 1er et le 10 juin, puis de nouveau à partir du 16 de ce mois, le mercato féminin ouvre bien plus tard. Le coup d'envoi des transferts sera donné le 1er juillet et s'étirera jusqu'au 19 septembre prochain. Pour rappel, l'OL Lyonnes remettra son titre en jeu à compter du week-end du 6 septembre en Première Ligue.