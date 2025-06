Bleus : le centre de formation de l'OL, vivier tricolore de référence

L'OL est un grand pourvoyeur de talents en équipe de France. Rayan Cherki s'est ajouté à la longue liste des joueurs formés à l'Académie devenus internationaux français.

Une fois de plus, l'Olympique lyonnais et son centre de formation ont été mis à l'honneur avec les Bleus. Jeudi soir contre l'Espagne, quatre Lyonnais faisaient partie du groupe de l'équipe de France : Rayan Cherki, Pierre Kalulu, Bradley Barcola et Malo Gusto. La preuve que le club rhodanien aurait tout intérêt à poursuivre le bon travail réalisé par son académie ces dernières années et qui est réputée dans le monde entier. Parmi les quatre joueurs formés à l'Académie, un seul était titulaire au coup d'envoi : Pierre Kalulu (remplacé à la 63e). Et c'est justement à la 63e minute que les trois autres Gones ont fait leur apparition.

En entrant sur la pelouse de Stuttgart, Rayan Cherki est devenu le 37e joueur formé à l'OL à comptabiliser une sélection avec les Bleus, d'après le compte Stats Foot. Seul l'AS Monaco fait mieux en la matière, avec 39 joueurs formés dans le club de la Principauté. Le meneur de jeu de 21 ans a réalisé une grande première, en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Pour autant, cela n'a pas suffit à empêcher la défaite 5-4 des Bleus face à l'Espagne, en demi-finale de la Ligue des Nations.

L'Olympique lyonnais, une usine à talents français

Au milieu des 37 noms qui ont revêtu le maillot des Bleus, on peut notamment citer Karim Benzema (97 sélections), Sidney Govou (49 sélections), Bernard Lacombe (38 sélections), Samuel Umtiti (31 sélections), Loïc Rémy (30 sélections), Anthony Martial (30 sélections), Corentin Tolisso (28 sélections), Nabil Fekir (25 sélections) ou encore Alexandre Lacazette (16 sélections). Tant de joueurs passés par l'académie lyonnaise, considérée comme l'une des meilleures au monde, derrière la Masia du FC Barcelone notamment.

En outre, si l’on élargit la liste aux joueurs simplement passés par l’OL, sans y avoir forcément été formés, le total grimpe à 60 internationaux français. Dans ce classement établi par Stats Foot, le club rhodanien se classe 4e, derrière le PSG (61), l’AS Monaco (72) et l’OM (87).