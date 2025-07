Lorenzo Torriani, gardien de l’AC Milan (Photo by Scott Taetsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Gardien de 20 ans évoluant à l'AC Milan, Lorenzo Torriani serait sur les tablettes de l'OL. Un joueur que connaît bien Paulo Fonseca.

Aujourd'hui, ce n'est pas le poste prioritaire à l'Olympique lyonnais, mais il pourrait le devenir. Paulo Fonseca a répété mercredi qu'il fallait "renforcer toutes les lignes", et si le départ de Lucas Perri se précise, le rôle de gardien de but sera à revoir. Le Brésilien serait en tout cas proche de signer à Leeds, promu en Premier League. Pour le remplacer, et même s'il compte dans ses rangs Rémy Descamps, Lassine Diarra et Mathieu Patouillet, l'OL suivrait Lorenzo Torriani d'après la Gazzeta dello Sport.

Portier de 20 ans, né en 2005, l'Italien évolue à l'AC Milan. Mercredi, il a disputé les 25 dernières minutes du match amical face à Arsenal, livrant une belle prestation. Son équipe a certes perdu 1 à 0, mais il était sur le banc lors de la réalisation de Bukayo Saka. Il en a surtout profité pour réussir cinq arrêts. Il a aussi permis à sa formation de gagner la séance de tir au but en stoppant trois tentatives sur cinq.

Un prêt pour l'international U20 ?

Cette piste n'est pas anodine, puisque Fonseca connaît très bien Torriani. Le Portugais l'a lancé chez les professionnels le 17 septembre 2024 face à Liverpool (1-3). C'est sous ses ordres qu'il a joué ses deux uniques rencontres avec les "grands". Sa deuxième apparition a eu lieu le 3 décembre 2024 contre Sassuolo en coupe (6-1). Depuis, il est considéré comme l'un des remplaçants de Mike Maignan.

International U20, il serait sur les tablettes lyonnaises pour un prêt. Avec la perspective pour lui de profiter d'un gros temps, explique la presse transalpine. Précisons qu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2030 très récemment, au mois de mai.