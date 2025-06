Mercato : Engen à l'OL Lyonnes plutôt que London City

Libre de tout contrat à la fin du mois, Ingrid Engen est courtisée. La milieu du FC Barcelone est annoncée au London City Lionesses, mais c'est avant tout vers l'OL Lyonnes que la Norvégienne se dirige.

Chez les garçons, on reste suspendu à la décision de la DNCG pour savoir si la direction de l'OL sera en capacité ou non de pouvoir recruter durant le mercato estival. Chez les féminines, ce problème n'existe pas puisque les Fenottes ont passé le grand oral du gendarme financier sans encombre, avec un budget validé par les instances. Avec sept départs actés dès la fin de la finale de Première Ligue, l'OL Lyonnes veut entrer dans une nouvelle ère. La direction rhodanienne n'a d'ailleurs pas mis longtemps à se montrer active avec déjà deux signatures. Jule Brand et Marie-Antoinette Katoto ont rejoint Décines pour les saisons à venir et elles ne devraient pas être les seules. Plusieurs noms sont liés au club comme Ashley Lawrence, Korbin Albert ou encore Ingrid Engen.

Pas de prêt à Londres

Cette dernière va-t-elle rejoindre son ancien coach du Barça, Jonatan Giraldez ? En fin de contrat en Catalogne, la Norvégienne ne prolongera pas et va donc mettre les voiles. L'intérêt de l'OL est réel depuis quelque temps déjà, mais ces dernières heures, il était question d'une arrivée qui se ferait plutôt chez l'autre club européen de Michele Kang à Kynisca : le London City Lionesses. Si l'OL Lyonnes allait acquérir Engen, un prêt aurait suivi afin de contourner les contraintes anglaises sur le plan salarial. C'est du moins ce qu'avançait le média espagnol Revelo. Une information démentie par le Mundo Deportivo et qu'Olympique-et-Lyonnais est en mesure de confirmer. Sauf retournement de situation, Ingrid Engen devrait retrouver Ada Hegerberg chez les Fenottes.