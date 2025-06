Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l’OL Féminin (Photo by BERTRAND GUAY / AFP)

L’OL Lyonnes a vu son budget validé sans réserve par la DNCG, dans un contexte tendu pour le foot féminin français.

Ce mardi 3 juin, la Commission fédérale de contrôle des clubs (DNCG) a rendu son verdict concernant plusieurs structures évoluant dans les championnats nationaux. Dans une séance relativement calme, l’OL Lyonnes a vu son budget approuvé sans restriction, confirmant la stabilité financière de la section féminine du club rhodanien.

Une approbation attendue, mais loin d’être anodine dans un contexte où le football féminin français peine toujours à trouver son équilibre économique. Plusieurs clubs de Ligue 1, comme Montpellier ou Reims, ont récemment réduit la voilure concernant leurs sections féminines, voire s’en sont désengagés. Le contraste est saisissant avec l’OL Lyonnes, qui reste l’un des rares bastions solides du football féminin en France.

Un football français féminin bancal

Alors que les difficultés financières de la section masculine, sous surveillance après une saison mouvementée et des tensions avec la DNCG, occupent le devant de la scène, l’OL Lyonnes suit une trajectoire bien plus sereine. Depuis l’entrée de Michele Kang au capital en 2023, la section féminine affiche une solide stabilité. L’investisseuse américaine, propriétaire de 52 % de l’OL Lyonnes, vise à en faire un leader mondial du football féminin, à l’image de son réseau avec Washington Spirit et le London City Lionesses.