OL - Mercato : la première approche de City pour Cherki repoussée

Rayan Cherki lors d’OL – Strasbourg. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après avoir trouvé un accord avec Rayan Cherki, Manchester City doit désormais convaincre l'OL de lâcher son joueur. La première offre mancunienne aurait logiquement été repoussée, car trop basse.

Ce jeudi, il pourrait bien connaitre sa première sélection avec l'équipe de France. S'il n'est pas annoncé comme titulaire pour le délicieux Espagne - France, Rayan Cherki devrait pouvoir faire son entrée en jeu au cours de cette demi-finale de Ligue des Nations. Il deviendrait ainsi international français et sur un CV, ça compte forcément. Il était d'ailleurs coutume de dire qu'avec une cape à son actif, un joueur prenait de la valeur.

Le numéro 25 des Bleus n'a pas vraiment besoin de ça et en le lançant, Didier Deschamps ne devrait pas lui faire prendre quelques millions supplémentaires. John Textor ne dirait pourtant pas non, mais tout le monde sait plus ou moins à combien va très certainement partir Cherki durant cet été. Seule une offre supérieure à 30 millions d'euros va convaincre la direction de l'OL, qui a besoin de liquidité avec le passage devant la DNCG.

Cinq jours pour trouver un accord

Il y a donc une urgence, d'autant plus que la première fenêtre de tir dans ce mercato estival se renferme le 10 juin, soit dans cinq jours. Entre l'OL qui a besoin d'argent et Manchester City qui aimerait pouvoir compter sur Rayan Cherki pour la Coupe du monde des clubs, trouver un accord rapide devrait donc être un jeu d'enfant. Seulement, il va falloir que les Cityzens revoient leur offre à la hausse. Après avoir trouvé un accord avec le joueur, le club mancunien aurait adressé une première offensive à l'OL, d'après le journaliste belge Sacha Tavolieri. Un montant qui a dû faire sourire Textor puisqu'il serait de l'ordre de 23 millions d'euros et qui aurait été logiquement repoussé par la direction rhodanienne.