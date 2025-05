L'OL et Textor ont échangé à plusieurs reprises avec la DNCG

John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

À un mois du passage devant la DNCG, John Textor a avoué être au fait de ce qu'attend le gendarme financier. Une version confirmée par le président de l'instance, qui assure avoir échangé à de nombreuses reprises avec le président de l'OL.

C'est un passage couperet et qui va dicter l'été lyonnais. Le 24 juin prochain, John Textor et la délégation de l'OL vont se présenter devant la DNCG. L'objectif est clair. Convaincre le gendarme financier de lever la rétrogradation en Ligue 2 prononcée en novembre dernier et tenter de limiter au mieux la casse afin d'être en mesure de recruter pour la saison prochaine. La mission ne s'annonce pas simple, mais John Textor ne cesse de mettre en avant son optimisme. Après l'avoir fait dans les coursives du Parc OL, le propriétaire américain l'a publiquement annoncé dans les colonnes de L'Équipe. "Nous avons pu communiquer activement avec les membres de l’instance, leur présentant les éléments de notre plan d’affaires bien avant notre audience prévue fin juin. Nous avons apprécié le dialogue et sommes parfaitement informés des attentes de la DNCG à l’approche de l’audience."

"Un esprit de transparence sur nos attentes"

Ce discours avait déjà été tenu par le passé, sans que cela débouche sur quelque chose de vraiment positif. L'inverse sera-t-il vrai le 24 juin prochain ? Tout un club l'espère. L'effet de surprise mis en avant lors du premier passage de Textor devant la DNCG à l'été 2023 ne sera plus une excuse. Pour confirmer les propos de l'Américain, Jean-Marc Mickeler a avoué que la DNCG et l'OL étaient en contact régulier depuis le dernier rendez-vous en novembre dernier.

"Une audition qui se passe bien, c’est une audition où le club sait très bien ce qui va se passer en entrant dans la salle. On discute avec certains clubs de manière quasi hebdomadaire, voire quotidienne, a déclaré le patron à Ouest-France. Il y a un club aujourd’hui dont tout le monde parle (l’Olympique lyonnais). J’ai rencontré le président dix fois depuis le mois de novembre. Ça montre bien que l’on est dans un esprit de transparence totale sur nos attentes."

Il ne reste plus qu'à espérer que la direction rhodanienne valide ces attentes.