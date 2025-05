Le traditionnel tournoi international U16 du département de la Guadeloupe se tient du 28 au 31 mai prochain. Vainqueur en 2024, l'OL va tenter de garder sa couronne.

Tenants du titre de l'édition précédente, les U16 de l'Olympique lyonnais enfilent le costume de favoris dans cette compétition nouvellement appelée "Mémorial José-Gaydu". Ce tournoi est l'occasion pour les jeunes talents guadeloupéens de s'exprimer face aux meilleurs centres de formation d'Europe et du monde. l’AS Monaco, l’OL, le RC Lens, l’AZ Alkmaar, Le Havre, ou encore Fluminense sont notamment présents pour ce grand rendez-vous.

Le RC Lens, le Togo et la CANGT en poule

Ce jeudi, le tirage au sort des groupes a eu lieu en présence des entraîneurs des 11 équipes invitées. Le club rhodanien connaît donc ses trois adversaires : le Togo, le RC Lens et la CANGT (Communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre). Les jeunes pousses de l'OL feront donc tout leur possible pour conserver un titre loin d'être anodin dans cette catégorie d'âge. Le tournoi se déroulera du 28 au 31 mai 2025 à la résidence départementale du Gosier en Guadeloupe. À noter que les Lyonnais devront faire sans Kylian Negri et Kénan Doganay, tous les deux appelés avec l'équipe de France U16.