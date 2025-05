OL académie : trois Lyonnais appelés avec la France U16 et U18

Enzo Molebe avec les U18, Kylian Negri et Kénan Doganay avec les U16. Trois joueurs de l'OL vont disputer des matchs amicaux avec l'équipe de France en juin.

Les vacances, pas encore pour les internationaux de l'OL. Ils seront quelques-uns en juin à porter le maillot de leur sélection. En équipe de France A par exemple, on retrouvera Rayan Cherki, une première pour le meneur de jeu. Chez les U20, nous aurons Justin Bengui et Saël Kumbedi. En U18 et et U16 aussi les Lyonnais seront bien présents.

Quatre matchs pour Molebe et les U18

Les deux équipes disputeront des matchs amicaux à travers deux tournois. Commençons par les plus âgés. Dans la liste de Landry Chauvin, nous retrouverons Enzo Molebe, régulièrement appelé par le sélectionneur. L'attaquant de la génération 2007, qui a connu des pépins physiques en fin de saison, participera à l'UEFA Friendship Cup, du 1er au 10 juin en Suisse.

Les Bleuets affronteront successivement les États-Unis, le dimanche 1er juin, puis l'Australie, le jeudi 4, et enfin l'Australie, le samedi 7. En fonction du classement de la poule, ils joueront une affiche de classement le mardi 10. Dans l'autre groupe se mesureront le Japon, le Portugal, le Sénégal et l'Uruguay.

Tournoi au Japon pour la France U16

Quant aux U16, quelques semaines après la victoire au Tournoi de Montaigu à Pâques, ils s'envoleront pour le pays du Soleil-Levant. Au programme, trois rencontres face la Côte d'Ivoire le 4 juin, la Colombie le 6 et le Japon le 8. Des duels se tenant dans le cadre de l'International Dream Cup.

Une aventure à laquelle prendront part Kylian Negri et Kénan Doganay. Eux aussi côtoient à chaque rassemblement cette formation constituée de footballeurs nés en 2009. Ils seront vingt au total à faire le voyage jusqu'à Fukushima.

Enfin, n'oublions pas Rémi Himbert, actuellement avec les U17, à l'Euro.