Saël Kumbedi et la France U20 ont battu la Suisse (Photo by JACK GUEZ / AFP)

Lors de la première quinzaine de juin, l'équipe de France U20 disputera le Tournoi Maurice-Revello. Les Bleuets évolueront avec les Lyonnais Justin Bengui et Saël Kumbedi.

Avec Rayan Cherki promu en équipe de France A, l'OL n'est pas représenté chez les Espoirs, ce qui est un petit événement. Saël Kumbedi aurait pu prétendre à intégrer la liste de Gérald Baticle pour l'Euro, mais il devra se contenter d'évoluer à l'étage en dessous. Vendredi, la Fédération et Bernard Diomède ont dévoilé la liste de la sélection U20 pour le Tournoi Maurice-Revello.

Compétition renommée qui fêtera sa 51e édition en 2025, elle se déroule chaque année dans le sud du pays. Fos-sur-Mer, Avignon, Aubagne, Arles, Mallemort et Salon-de-Provence seront les villes hôtes de l'épreuve. Elle s'y déroulera du 3 au 15 juin. Outre les Bleuets, il verra s'affronter le Mali, le Panama et l'Arabie Saoudite dans la poule A. Dans le groupe B, on retrouvera le Congo, le Danemark, le Japon et le Mexique.

Arabie Saoudite, Mali et Panama, les adversaires de la France

Les Français se présenteront avec un effectif de vingt-six joueurs, dont deux éléments de l'Olympique lyonnais. Justin Bengui, prêté sur la deuxième partie de saison en près en Serbie, au Jedinstvo Ub, et Saël Kumbedi, participeront à ce mi-championnat. Après les trois premiers matchs, les Rhodaniens et leurs jeunes coéquipiers disputeront des affiches de classement.

Dans l'ordre, la France rencontrera les Saoudiens le 3 juin, puis les Maliens (06/06) et les Panaméens (09/06). Pour participer à la finale, il faudra terminer en tête de la poule. La finale aura alors lieu le dimanche 15 juin. L'an passé, l'Ukraine avait remporté le tournoi devant la Côte d'Ivoire d’Yvann Konan.

Pour les protégés de Bernard Diomède, ce rassemblement servira de test grandeur nature. Il permettra de préparer la Coupe du monde 2025 prévue au Chili (du 27 septembre au 19 octobre).