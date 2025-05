Alors que les difficultés économiques de l’OL pourraient l’amener à perdre de nombreux éléments cet été, les joueurs prêtés reviendront aussi en nombre lors de la reprise de l’entrainement, le 7 juillet.

C’est un petit peu le premier épisode de la série "Mercato" à chaque début d’été. Quels joueurs de l’OL reviendront de prêt pour repartir quelques semaines plus tard ? En début de saison dernière, le dégraissage effectué par le directeur sportif de l’époque, David Friio, a été massif. Ce ne sont pas moins de six joueurs qui ont été disséminés en prêt un peu partout en Europe afin de leur faire accumuler du temps de jeu.

Un chiffre auquel il faut ajouter les prêts, cet hiver, de Mahamadou Diawara au Havre, de Justin Bengui au FK Jedinstvo, en Serbie. Et d’Adryelson à Anderlecht. Mais celui qui a été le plus performant avec son nouveau club cette saison est incontestablement Mathieu Patouillet.

Patouillet, Halifa et Laâziri, ces joueurs reviennent en confiance

Le gardien formé à l’OL a brillé pour sa deuxième saison consécutive sous les couleurs du FC Sochaux. Il devrait donc revenir avec le couteau entre les dents à Décines, mais reste à voir s'il y restera. Autres prêts plutôt concluants, ceux des deux joueurs partis dans le club belge de John Textor, Molenbeek. Le latéral gauche Achraf Laâziri a été décisif à 7 reprises cette saison lors de ses 28 apparitions. Tandis que le milieu de terrain français Islamdine Halifa est devenu un cadre au milieu de terrain en atteignant la barre des 30 rencontres disputées (1 but, 3 passes décisives).

Deux éléments qui reviendront avec de la confiance entre Rhône et Saône. Bien au contraire d’Orel Mangala, prêté du côté d’Everton. Alors qu’il souhaitait se relancer dans un championnat qu’il connait bien, le milieu de terrain belge a été victime d’une rupture des ligaments croisés fin janvier. Ce qui ne lui permet pas d’envisager une reprise pour son retour à Lyon lors de la préparation estivale concoctée par Paulo Fonseca.

Maintien acquis pour Diawara, à l’inverse de Bengui

Autre transfert provisoire à l'étranger, celui de Justin Bengui. Le gardien a gardé à douze reprises la cage de son club serbe du FK Jedinstvo depuis qu’il y a été officiellement prêté cet hiver. Mais il n’a réalisé aucun clean-sheet. Et n’a pu éviter une dernière place synonyme de relégation en deuxième division. Mahamadou Diawara, prêté au Havre, a quant à lui arraché le maintien avec son équipe en Ligue 1 au bout de la 34e et dernière journée.

Le milieu de terrain de 20 ans a pu accumuler des minutes dans l’élite sous les ordres de Didier Digard. Restera donc à savoir ce que Paulo Fonseca voudra faire de lui à l'intersaison. Une incertitude qui plane. Mais pas autant que pour les trois autres footballeurs prêtés avec une option d’achat.

Options d’achat levées pour Sarr, Lepenant et Adryelson ?

Auteur d’une saison correcte avec Vérone, en Italie, Amin Sarr s’est imposé à la pointe de l’attaque et a inscrit quatre buts pour une passe décisive, dans une équipe qui a péniblement obtenu son maintien. Un motif suffisant pour que le club de Serie A lève l’option d’achat fixée à 5 millions d’euros ? Rien n’est moins sûr. De la même manière que pour Johann Lepenant, envoyé au FC Nantes en août 2024 et performant sous les ordres d’Antoine Kombouaré.

Les Canaris s'apprêtent à changer d'entraîneur. Ils disposent d’une option d’achat de 2,5 millions d’euros, et ils devraient l'activer. Enfin, Adryelson, muté à Anderlecht cet hiver, s’était d’abord rendu incontournable dans la charnière centrale belge. Avant de se blesser au pied et de ne plus apparaître sur les pelouses depuis le 12 avril. À noter que 6 millions d’euros permettraient de libérer définitivement l’ancien joueur de Botafogo.