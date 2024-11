Prêté par l’OL à Molenbeek, Halifa s’éclate en Belgique

Profitant de la connexion Eagle Football, Islam Halifa a quitté l’OL en prêt pour rejoindre Molenbeek. En D2 belge, le milieu s’éclate et a été élu joueur du mois par les supporters du RWDM.

Depuis que l’OL est entré dans le giron Eagle Football, on ne peut pas dire que les échanges avec le RWD Molenbeek aient effectué fructueux. La donne pourrait bien changer cette saison avec les prêt d’Islam Halifa et d’Achraf Laaziri en Belgique. Les deux joueur de la réserve lyonnaise ont profité de la connexion entre les deux clubs pour aller gagner du temps de jeu en D2 belge. La saison est encore longue mais le pari est plutôt réussi pour le moment. Le RWDM est en tête du championnat et s’est imposé vendredi contre son concurrent direct Zulte-Waregem (2-1). Un succès dans lequel les joueurs lyonnais prêtés se sont encore illustrés. Laaziri a offert l’ouverture du score à Ziani (5e) avant qu’Abe ne mette Molenbeek définitivement devant à dix minutes de la fin sur une passe d’Halifa.

Ce dernier est parfaitement épanoui dans son nouveau club et peut enchaîner les rencontres dans un championnat professionnel. Sanctionné vendredi, il a laissé sa place en toute fin de match et a reçu une ovation du stade Edmond Machtens qui en a fait l’un de ses chouchous. Les performances remarquées d’Islam Halifa l’ont d’ailleurs permis d’être élu joueur du mois d’octobre par les supporters du RWDM. Pour une fois que les choses se passent bien, il ne restent plus qu’à espérer qu’elles durent.