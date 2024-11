OL - PSG, un choc à la saveur toujours aussi spéciale ?

Tenu en échec par le Paris FC lors de la dernière journée, l’OL féminin a laissé sa place de leader au PSG. Le club parisien débarque ce dimanche (14h) à Décines pour le classique du championnat, à la saveur désormais différente.

Ce dimanche, Joe Montemurro n’aura certainement pas besoin de faire de grands discours pour motiver ses joueuses. Avec la venue du PSG au Parc OL, l’excitation est présente d’elle-même. Seulement, il y a aussi une volonté lyonnaise de se rattraper après la contre-performance face au Paris FC. C’était il y a deux semaines certes, et une trêve internationale est venue se greffer, mais les Lyonnaises n’ont pas oublié. Pas oublié ces deux points perdus dans la capitale qui leur ont coûté la première place au classement. Cela reste anecdotique dans la nouvelle formule de la Première Ligue depuis la saison dernière, mais ce joker grillé, l’OL aurait assurément aimé le perdre un peu plus tard.

Deuxièmes, les Fenottes accueillent donc le PSG ce dimanche (14h) dans la peau de chasseuses. Cela ne leur arrive pas souvent, mais est-ce que cela change quelque chose ? Pas vraiment à écouter Kadidiatou Diani. "Changer l’approche ? Je n’en suis pas sûre, on a forcément envie de gagner le match. On a forcément envie de retrouver la première place et on sait que la seule issue est de prendre les trois points contre le PSG. On va se donner les moyens d’aller chercher cette première place, même si on sait qu’elles vont venir avec de belles intentions."

Montemurro : "Pour ce genre de match qu’on aime notre travail"

Ce dimanche, le Parc OL sera loin d’être plein ou d’atteindre le record de la saison passée. Toutefois, avec un peu plus de 15 000 spectateurs, l’enceinte de Décines sera loin de sonner creux comme ce fut le cas en Ligue des champions contre Galatasaray. La venue du PSG reste un évènement dans la saison lyonnaise, mais a-t-il pour autant toujours le même charme ? Depuis le début de la rivalité entre les deux clubs, les confrontations directes servaient de juge de paix pour savoir qui serait champion à la fin de la saison. Depuis le dernier exercice, les cartes ont été redistribuées avec une saison régulière bien moins importante sportivement avec l’instauration des play-offs. Samedi, Fabrice Abriel a reconnu que cette affiche faisait "partie d’un marathon de 22 journées afin d’être le mieux placé à la fin".

Difficile de donner tort au nouveau coach du PSG et cela se ressent dans la communication autour de l’affiche. Quand il était le point central de la saison de Première Ligue, OL - PSG a perdu de sa superbe avec le nouveau format. Toutefois, ne comptez pas sur les Fenottes et Joe Montemurro pour faire de cette rencontre un rendez-vous lambda. Il y a un parfait de Ligue des champions avec la venue du PSG, et c’est rare en championnat. "C’est pour ce genre de match qu’on aime notre travail, a reconnu l'entraîneur lyonnais. Il y a beaucoup de challenges dans une telle rencontre. Traditionnellement, l’OL et le PSG sont rivaux. Ça va être un spectacle avec deux équipes incroyables, j’ai hâte."

Ce sera aussi un vrai révélateur pour le coach australien. Moins décisifs dans la course au titre, les OL - PSG ne sont pas pour autant sans incidence.