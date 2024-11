Abriel minimise l’importance d’OL - PSG

S’il reconnait qu’OL - PSG reste l’affiche par excellence de Première Ligue, Fabrice Abriel met en avant le nouveau format du championnat. Pour le coach parisien, cela sera avant tout un match pour se retrouver le mieux positionné à l’issue de la saison régulière.

Les supporters commencent à en avoir l’habitude et c’est à se demander si ce n’est pas fait exprès. Une fois de plus, le choc entre l’OL féminin et le PSG se joue en sortie de trêve internationale. Comme préparation, les staffs ont connu mieux, encore plus celui des Fenottes qui doit gérer des retours tardifs, mais aussi deux blessures : celles d’Eugénie Le Sommer et Sara Däbritz. Toutefois, les Lyonnais ont les ressources pour retrouver le goût de la victoire. Car oui, ce dimanche (14h), l’OL n’accueille pas le PSG en qualité de leader, mais bien de dauphin. Il y aura forcément un peu d’orgueil côté lyonnais après le nul contre le Paris FC et cette perte de la 1re place.

"Un match d'un marathon de vingt-deux"

Côté parisien, l’élimination en Ligue des champions a été digérée avec cinq victoires en cinq matchs de championnat et certaines internationales qui ont pu faire l’impasse sur les rassemblements. On pense notamment à Sakina Karchaoui ou Elisa De Almeida. Cependant, Fabrice Abriel ne voit pas dans cette confrontation un match décisif. Le format instauré depuis la saison dernière a effectivement fait perdre un peu d’importance à ce choc. Mais l’honneur est toujours bien présent. "C’est toujours un match de très haut niveau. Un match entre deux équipes qui visent le très haut du tableau. Ça reste un match de championnat, qui est un marathon. Il y a 22 journées, nous en avons disputées cinq. C’est le 6e duel, c’est à nous de décrocher un sixième succès. Mais rien ne sera décisif, c’est un match important, mais il faudra continuer à avancer après cette rencontre. Continuer à gagner pour se retrouver à la meilleure place au classement à la 22e journée."

Quand il était décisif pour le titre, OL - PSG sert désormais à savoir qui recevra en finale des play-offs. Pas vraiment le même intérêt…