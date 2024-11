Melchie Dumornay lors de Paris FC – OL (Photo by Antoine Massinon / A2M Sport Consulting / DPPI via AFP)

À deux jours du choc contre le PSG, Joe Montemurro ne peut pas compter sur tout son groupe. Revenues jeudi, Lindsey Horan et Melchie Dumornay se sont contentées d’un travail en salle ce vendredi.

En ce jour de la Toussaint, pas de repos pour les joueuses de l’OL féminin. Bien au contraire, le bleu de chauffe est de sortie pour les Fenottes qui reviennent tout juste de trêve internationale. Après une grosse dizaine de jours sans la plupart de ses internationales, Joe Montemurro a retrouvé la majeure partie de son effectif, à deux jours du choc contre le PSG. Derrière Wendie Renard, revenue des Bleues, c’est un groupe presque au complet qui s’est lancé dans cette préparation tronquée de l’affiche de la Première Ligue. Mais tout le monde n’a pas encore repris le chemin de l’entraînement, à l’image de Lindsey Horan et Melchie Dumornay. L’Américaine et l’Haïtienne ne sont revenues à Décines que jeudi et se contentent d’un travail en salle afin de récupérer un maximum.

Le Sommer et Däbritz toujours loin du groupe

L’entraînement de samedi devrait être l’unique pour les deux joueuses avant le PSG. On a connu mieux comme préparation… Ce vendredi 1er novembre, aucune trace d’Eugénie Le Sommer et de Sara Däbritz avec le reste du groupe lyonnais. Touchées en sélection, les deux joueuses sont rentrées plus tôt entre Rhône et Saône et se contentent avant tout d’une rééducation individuelle depuis. De quoi logiquement imaginer leur forfait dimanche (14h) au Parc OL, au même titre que Selma Bacha ? Joe Montemurro devrait en dire plus au moment de sa conférence de presse ce vendredi en début d’après-midi.