OL : après la rotation, place à du classique contre Lille ?

Ayant effectué de nombreux changements contre Besiktas et Auxerre, Pierre Sage devrait revenir à du classique malgré trois matchs en dix jours pour l’OL.

La question du turnover a occupé l’espace médiatique de l’OL après le nul contre Auxerre dimanche dernier (2-2) mais aussi durant toute cette semaine qui a précédé le déplacement à Lille. En faisant trop de changements lors de la dernière journée, Pierre Sage n’a-t-il pas laissé s’envoler deux points presque assurés ? L’entraîneur lyonnais a concédé qu’il pouvait "faire des erreurs, mais qu’il assumait" et à la vue du onze couché contre l’AJA, les supporters étaient malgré tout en droit de s’attendre à voir les Lyonnais s’imposer après le revers contre Besiktas. Ce ne fut pas le cas et cela a logiquement fait parler. L’OL peut se targuer d’avoir un effectif pléthorique et donc des recharges quasiment illimitées, notamment dans le secteur offensif. Mais les remplaçants d’un jour ont-ils les épaules pour porter l’équipe quand ils débutent ? À Toulouse, la réponse a été négative, idem contre Auxerre.

4-3-3 renforcé au milieu ou 4-2-3-1 avec Cherki meneur ?

Le déplacement à Lille devrait permettre de retrouver du classique dans les rangs lyonnais. Malgré trois matchs sur les dix prochains jours, tous aussi importants les uns que les autres, Sage a concédé que la plage de repos entre Lille et Hoffenheim est "suffisamment espacée pour pouvoir être considérée de manière indépendante." Lille représente un gros morceau du championnat et une affiche type Ligue des champions.

Par la nécessité de résultat et de recoller au wagon de tête, on imagine mal le technicien lyonnais s’amuser à faire des rotations, surtout après quatre jours pour récupérer. De plus, l’OL a besoin de se prouver des choses contre un gros et de prouver au reste de la Ligue 1 qu’il est bien de retour. Cela passe donc par un onze que l’on pourrait dire comme type, même si une incertitude règne encore sur le dispositif et la présence ou non de Saïd Benrahma.

La composition probable de l’OL à Lille : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tolisso, Matic, Veretout - Cherki, Lacazette, Fofafa