Le calendrier de l’OL féminin en novembre 

Wendie Renard après son but lors de Wolfsburg – OL (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)

Le mois de novembre sera notamment marqué par le choc contre le PSG dimanche pour l’OL. Mais une double confrontation face à la Roma attend aussi les Fenottes.

Bien évidemment, au retour de cette trêve internationale, le choc à domicile face au Paris Saint-Germain est dans toutes les têtes à l’OL. Après le premier accroc voilà un peu moins de 15 jours contre le Paris FC (0-0), les Fenottes entament novembre avec la réception de leur meilleur ennemi. Rendez-vous dimanche 3 à 14 heures pour ce match inratable de Première Ligue.

Du championnat français, il sera encore question une semaine plus tard, avec un déplacement à Guingamp pour la septième journée. Une affiche programmée vendredi 8 à 21 heures. En plus du pain quotidien de la D1, les joueuses de Joe Montemurro auront deux rencontres de Ligue des champions à négocier. La double confrontation face à la Roma (à l’extérieur le mercredi 13 et à domicile le 20) pourrait déjà qualifier l’Olympique lyonnais pour les quarts de finale, et lui ouvrir la voie royale vers la première place. Après deux victoires en deux journées, il se mesure aux Italiennes, elles aussi sur un sans-faute.

Le derby entre deux matchs européens

Deux autres matchs de Première Ligue sont également au menu en novembre, dont le fameux derby contre Saint-Etienne, joué au centre d’entraînement le samedi 16, entre deux affiches de coupe d’Europe. Enfin, les coéquipières de Wendie Renard iront au Havre le samedi 23 à 17 heures, de quoi conclure avant la dernière trêve internationale de l’année.

Le calendrier de l’OL en novembre