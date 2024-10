Première Ligue : le derby OL - Saint-Étienne au GOLTC

Malgré la volonté de l'OL féminin de jouer le moins possible au centre d'entraînement, le derby contre Saint-Etienne se tiendra bien au GOLTC. L'affiche ne fait pas partie des dix rencontres négociées avec l'OL pour jouer au Parc OL.

Il n'y aura pas deux derbys de suite au Parc OL dans les prochaines semaines. Le 10 novembre, les joueurs de Pierre Sage retrouvent l'AS Saint-Étienne pour la première fois depuis deux ans, mais ne seront pas imités par les homologues féminines. Une semaine plus tard, le 16 novembre, les Fenottes ont aussi un derby à disputer en championnat (21 h), mais cela ne se fera pas dans le Grand Stade. Comme indiqué au moment de la programmation rendue publique par la FFF, le match se tiendra du côté du terrain Gérard Houllier au centre d'entraînement. Comme c'était déjà le cas la saison dernière. Quand les garçons attendent un Parc OL à guichets fermés, les joueuses de Joe Montemurro évolueront devant un peu moins de 2 000 personnes au GOLTC.

Le PSG, le Paris FC et Fleury au Grand Stade

Si l'affiche régionale aurait pu avoir les faveurs du grand stade, elle n'a malheureusement pas fait partie des négociations entre John Textor et Michele Kang en début de saison. L'OL féminin a réussi à négocier la tenue de dix rencontres au Parc OL. Seulement trois se dérouleront durant la saison régulière de Première Ligue, le reste étant dédié à la Ligue des champions et aux play-offs du championnat. Le PSG ce dimanche (14h), le Paris FC et Fleury, selon nos confrères du Progrès. Pas de Saint-Etienne donc qui se défiera Wendie Renard et ses coéquipières au centre d'entraînement dans un peu plus de deux semaines.