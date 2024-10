En déplacement du côté de Middlesbrough mercredi, la réserve de l'OL a dominé son adversaire sur le score de 1 à 0. Romain Perret est l'unique buteur de la partie.

La réserve de l'OL peut entrevoir la phase finale de la Premier League International Cup (PLIC). Mercredi, les joueurs de Gueïda Fofana voyageaient en Angleterre, du côté de Middlesbrough, pour leur troisième match dans cette compétition amicale. Après avoir battu Blackburn (0-2) et perdu contre Sunderland (2-0), les jeunes Rhodaniens voulaient repartir avec la victoire pour grimper au classement.

C'est chose faite grâce à Romain Perret, unique buteur de la rencontre. L'attaquant a conclu de la tête un excellent service de son latéral droit et capitaine, Téo Barisic. L'Olympique lyonnais était devant après 20 minutes, ce qui a récompensé globalement sa solidité et sa maîtrise des débats. Enzo Molebe avait d'ailleurs manqué de peu d'ouvrir la marque quelques instants plus tôt.

Da Silva décisif dans les buts

Dangereux sur les coups de pied arrêtés avant la pause, les Anglais ont équilibré les débats, voire dominé le second acte. Le gardien Mathias Da Silva a empêché l'égalisation à plusieurs reprises grâce à ses interventions, et Perret a raté un face-à-face avec le portier adverse. Le score n'a donc pas évolué au cours des 45 dernières minutes.

Les trois points empochés sur la pelouse de Boro permettent aux coéquipiers de Pierre-Antoine Dorival de prendre la tête provisoirement du groupe B, devant Blackburn (quatre unités). Mais toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de parties. Il faut figurer parmi les deux premiers de la poule pour accéder à la phase finale. L'OL disputera sa dernière affiche de PLIC le 3 décembre face à West Ham. En attendant, retour du championnat ce week-end avec un déplacement à Chambéry samedi à 18 heures (7e journée). Les Lyonnais sont actuellement 4es de National 3.

Le 11 de l'OL : Da Silva – Barisic, Mounsesse, Lomami, Chaïb - De Carvalho, Dorival, Perret - Molebe, Gomez Rodriguez, Garnier

Remplaçants : Lega, Marques da Silva, Coponat, Ali Alamine, Llahona, Kango, Yahia