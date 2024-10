Première Ligue : le derby OL - ASSE le samedi 16 novembre (21h)

Une semaine après le derby chez les garçons, l’OL et l’AS Saint-Etienne se feront de nouveau face chez les féminines. La rencontre de Première Ligue a été fixée au samedi 16 novembre à 21h.

La Ligue des champions féminine aurait rendu impossible une double dose le même jour, mais dans le meilleur des mondes, la LFP et la FFF auraient pu offrir aux supporters de l’OL deux derbys sur un week-end. Car à une semaine près, les joueurs de Pierre Sage et les joueuses de Joe Montemurro vont affronter l’AS Saint-Etienne à Décines. Seulement, il faudra revenir deux fois au Parc OL pour pouvoir suivre ces deux duels entre les clubs rivaux. Le dimanche 10 novembre, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette reçoivent les Verts en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Six jours plus tard, ce sera au tour des partenaires de Wendie Renard de retrouver le club stéphanois.

L'ASSE, belle surprise du début de saison

Si le derby a moins de saveurs chez les filles, cela reste un enjeu régional, d'autant plus que les Stéphanoises réalisent un bon début de saion. Ce mercredi, la FFF a annoncé la programmation des journées 8 et 9 de Première Ligue. Le derby OL - ASSE se tiendra le samedi 16 novembre à 21h. Reste à savoir s’il se jouera au Parc OL ou au stade Gérard Houllier, puisqu’il est indiqué pour le moment au GOLTC. Mais avec la volonté lyonnaise de jouer le moins possible dans ce stade et avec la trêve internationale chez les garçons, le Parc OL est une option plus que crédible. La semaine suivante, l’OL féminin se déplacera au Havre avec un match programmé le samedi 23 à 17h.