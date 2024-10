En difficulté à l’OL, Omari s’impose déjà en sélection

N’ayant pas joué une seule minute avec l’OL, Warmed Omari a disputé l’intégralité des deux rencontres des Comores durant la trêve. La sélection africaine est d’ailleurs une belle surprise de ces éliminatoires de la CAN 2025.

Avec une victoire et trois nuls, les Comores sont toujours invaincus dans les éliminatoires de la CAN 2025. Néanmoins, à la différence de Clinton Mata, Warmed Omari n’a toujours pas validé son billet pour la Coupe d’Afrique des Nations. Avec six points, les Comoriens talonnent la Tunisie qu’ils ont battue puis accrochée durant cette trêve internationale. Mais derrière eux, la Gambie n’a pas dit son dernier mot avec cinq points. Le rendez-vous de novembre sera donc crucial pour les Comores afin d’être présents au Maroc l’été prochain. Avec une confrontation directe, les Cœlacanthes ont leur destin entre les mains et Stefano Cusin devrait s’appuyer encore une fois sur Omari.

Des premières minutes contre Le Havre ?

Ancien international Espoir français et né à Mayotte, le défenseur a malgré tout choisi de représenter les couleurs comoriennes. Le moins que l’on puisse dire est que ce choix est pour le moment un bon. Ayant connu sa première cape en septembre dernier, Warmed Omari a enchaîné en octobre avec 180 minutes disputées contre la Tunisie. Les Comores ont certes subi avec près de 30 tirs concédés, mais seulement un but pris. Une solidité défensive dont n’est pas étranger le défenseur de l’OL.

Cela va lui donner un peu de baume au cœur au moment de retrouver le club lyonnais. Car oui, l’aventure rhodanienne est loin d’être une réussite pour le moment. Arrivé le dernier jour du mercato en provenance de Rennes, Omari n’a disputé aucune minute entre Rhône et Saône malgré certaines blessures défensives depuis un mois et demi… Ses bonnes prestations en sélection pourraient-elles pousser Pierre Sage à lui donner quelques minutes au Havre dimanche ?