Mata postule pour Le Havre - OL

Clinton Mata (OL) face à Mason Greenwood (OM) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Obligé de faire l’impasse sur le match contre Nantes et le rassemblement de l’Angola, Clinton Mata est remis. Le défenseur participe aux entraînements collectifs et postule donc pour Le Havre - OL, dimanche (15h).

Le contingent de joueurs était encore réduit ce mercredi matin à Décines mais Pierre Sage a pu compter sur quelques retours néanmoins. Ayant lui-même effectué un voyage express à Paris pour les besoins d’une sortie médiatique chez nos confrères de RMC, le coach de l’OL était bien présent pour la séance du jour, toujours en comité réduit. Toutefois, il a pu retrouver Malick Fofana qui a réintégré l’effectif après avoir honoré sa première sélection avec la Belgique durant la trêve. Le reste des internationaux va arriver au compte-goutte, mais ce mercredi, Clinton Mata était bien de la partie. Après avoir vécu de loin la qualification de l’Angola pour la Coupe d’Afrique des Nations mardi soir, le défenseur a repris l’entraînement collectif.

De retour dans le onze lyonnais dimanche ?

Obligé de céder sa place juste avant la mi-temps du match contre les Rangers, Mata avait dû déclarer forfait pour la réception de Nantes et le rassemblement angolais. Ayant repris la course individualisée en fin de semaine dernière, le polyvalent défenseur retouche de nouveau le ballon. Une bonne nouvelle pour Pierre Sage qui pourra compter sur Clinton Mata pour le déplacement au Havre, dimanche (15h). Avec la suspension de Duje Caleta-Car, l’Angolais devrait faire la paire avec Moussa Niakhaté en Normandie, s’il est jugé apte par son coach et le staff lyonnais.