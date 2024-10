Ayant joué pendant deux saisons à l’OL en D2, Jean-Jacques N’Domba avait disputé 74 rencontres avec le club lyonnais. Le joueur offensif est décédé à l’âge de 70 ans.

Il n’a malheureusement pas connu la période la plus faste de l’Olympique lyonnais, mais c’est aussi grâce à ces joueurs que l’OL a pu rester à flot et espérer remonter. À l’âge de 70 ans, Jean-Jacques N’Domba s’est malheureusement éteint mardi du côté de Troyes. Arrivé entre Rhône et Saône lors de la saison 1986-1987, Jean-Jacques N’Domba n’a connu que la D2 avec l’OL et a quitté le club une saison avant la remontée dans l’élite à l’issue de l’exercice 88-89. Toutefois, durant cette période de vaches maigres pour le club lyonnais, l’international congolais avait réussi à se rendre indispensable sous les ordres de Robert Nouzaret.

Une demi-finale de CAN avec le Congo

En l’espace de deux saisons, N’Domba a disputé pas moins de 74 rencontres avec le club lyonnais et avait inscrit la bagatelle de 15 buts toutes compétitions confondues. Surnommé "Le Géomètre", le joueur offensif a aussi évolué du côté de l’OM. Il fait d'ailleurs partie des six joueurs ayant marqué contre le club phocéen avec l'OL après avoir porté les couleurs de l'autre Olympiques. Il a également joué au Puy-en-Velay, à Niort et au Stade Poitevin durant sa carrière en France.