Pierre Sage, entraîneur de l’OL (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

En cette trêve internationale, Pierre Sage a fait un crochet par Paris pour participer à une émission sur RMC. Sans surprise, plusieurs sujets ont été évoqués avec le coach de l’OL, dont ceux du dernier mercato.

Les envies d'ailleurs de Caqueret

"Il y a eu des touches et l’idée de partir l’habitait (ndlr : ce que le joueur avait nié), mais il est finalement resté, donc il faut lui remettre la tête au projet qui est le sien, celui de l’OL, même s’il s’en est rendu compte assez rapidement. Il y a peut-être eu une phase de deuil par rapport à l’idée de partir et de vivre une autre aventure. Il a pris les choses en mains depuis quelques semaines et la volonté de développer des points sur lesquels il est en difficulté."

Le vrai faux départ de Cherki

"Il y a eu une obligation morale de lui demander s’il choisissait de rester dans quelles conditions il allait le faire. J’espérais que ce soit dans les meilleures conditions possibles et il m'a répondu que oui. Pour l’instant, il répond favorablement à son engagement et il faudra que ça dure. Sa situation de remplaçant ou titulaire réside dans comment il appréhende les matchs. Il a beaucoup progressé dans le côté collectif, il travaille beaucoup là-dessus individuellement."

La dissete de Mikautadze

"Il arrive à Lyon avec de l’attente et une bonne pression, je pense. Les premiers matchs, il ne marque pas. Il a la possibilité à Rennes, mais il rate son penalty. Il a plusieurs situations de marquer, il a un niveau de xG qui est énorme par rapport au fait qu’il n’a pas marqué. C’est un joueur qui va trouver sa place, il est en train de comprendre l’équipe, de s’associer aux autres."

Le cas Wilfried Zaha

"Pour l’instant, il s’entraîne, donc il postule pour Le Havre. J’ai eu une bonne discussion avec lui la semaine dernière par rapport aux problèmes que nous avons rencontrés. L’idée n’est pas de sanctionner pour sanctionner. Il faut qu’il prenne conscience de ce qu’on attend de lui au club et je lui ai dit qu’on avait recruté Wilfried Zaha, donc on aimerait bien avoir Wilfried Zaha. Pour l’instant, ça n’a rien à voir avec sa capacité de joueur, mais de vivre avec l’équipe."