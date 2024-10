OL : Clinton Mata a repris la course de façon individualisée

Sorti sur blessure contre les Rangers, Clinton Mata a dû faire l’impasse sur la réception de Nantes et le rassemblement de l’Angola. Toutefois, le défenseur de l’OL a déjà repris la course de façon individuelle.

Pierre Sage avait rapidement rassuré son monde après le match contre les Rangers (4-1). Avec deux sorties sur blessure en une mi-temps, l’entraîneur de l’OL aurait pu avoir la tête des mauvais jours. Finalement, les absences de Nemanja Matic, touché au dos, et Clinton Mata, en délicatesse au niveau des ischios, ne devaient pas s’étendre dans le temps. Les deux joueurs ont certes manqué le rendez-vous contre Nantes, dimanche dernier, mais la trêve internationale a finalement du bon. Elle a certes empêché Mata de rejoindre l’Angola, mais le latéral est sur la voie du retour et le voir présent contre Le Havre, le dimanche 20 octobre, est loin d’être exclu.

Caleta-Car suspendu au Havre

Pendant que sa sélection va disputer le premier de ses deux matchs des éliminatoires de la CAN 2025, l’Angolais a repris la course selon nos informations. Il n’a certes pas encore retouché le ballon avec les joueurs restés à Décines et qui ont repris l’entraînement depuis jeudi. Toutefois, Clinton Mata travaille de façon individualisée à base de courses pour retrouver prochainement les terrains. Une bonne nouvelle pour Pierre Sage alors que Duje Caleta-Car sera suspendu lors du déplacement au Havre, après une accumulation de cartons jaunes.