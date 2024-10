OL Académie : le programme du week-end

Quatre matchs au programme ce week-end pour les équipes de l’OL Académie. Repos du côté de la réserve de Gueïda Fofana.

On dit souvent qu’enchaîner permet de ne pas trop cogiter. L’exemple du groupe de Pierre Sage après le revers contre l’OM en est un bon. Grâce à la Ligue Europa, les Lyonnais n’ont pas forcément eu le temps de cogiter et de ressasser la défaite dans l’Olympico. Cette chance, Gueïda Fofana et ses joueurs ne l’auront pas après le revers dans le derby contre l’AS Saint-Etienne, dimanche dernier. Largement dominés, les jeunes Lyonnais se sont inclinés 1-0 contre les Verts et ne vont pas pouvoir faire table rase de cette défaite dès ce week-end. Aucun match de National 3 n’est au programme en raison du 5e tour de Coupe de France. Il va donc falloir attendre le 19 octobre et la réception d’Espaly pour se remettre la tête à l’endroit. La réserve de l’OL au repos forcé, le week-end de l’Académie sera malgré tout chargé, avec l’essentiel des matchs dimanche.

Confirmer pour les U19 de Gonzalez

Les hostilités seront lancées dès 13h du côté de Meyzieu avec la réserve féminine sur le pont. Ayant pris les commandes de la poule B de la D3 féminine, les Lyonnaises reçoivent l’US Colombiers, placé en milieu de tableau. Avec Grenoble à égalité et qui joue dès samedi, les Lyonnaises auront sûrement un peu de pression au moment de rentrer sur la pelouse afin de garder leur place de leader. Cette première rencontre marquera la première étape de ce dimanche durant lequel il faudra avoir des yeux un peu partout à 15h.

Les U19 garçons et filles jouent leur match de championnat, tout comme les U17. Seules les féminines, auteures d’un sans-faute pour le moment, joueront à la maison avec la venue de Dijon. Vainqueurs d’Andrézieux (4-1), dimanche dernier, les U19 masculins espèrent bien confirmer ce succès. Sur la pelouse de Bobigny, dernier du championnat, le faux-pas semble interdit.

Le programme de l’OL Académie :

Réserve féminine : OL - US Colomiers, dimanche 13h

U19 : FC Bobigny - OL, dimanche 15h

U19F : OL - Dijon, dimanche 15h

U17 : Air Bel - OL, dimanche 15h