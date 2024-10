Cinq jours après la défaite en Premier League International Cup, la réserve de l'OL a encore chuté. Les Lyonnais se sont inclinés dans le derby contre l'AS Saint-Étienne sur un penalty en fin de match (1-0).

Une semaine à oublier pour Gueïda Fofana et ses joueurs. Au repos le week-end dernier, les Lyonnais enchaînaient deux matchs en cinq jours avec la Premier League International Cup et le National 3. Résultat des courses ? Deux défaites en deux sorties. Battu (2-0) à Sunderland mardi, l'OL comptait sur l'odeur du derby pour se refaire la cerise et prendre les commandes de la poule I, par la même occasion. Face à l'ASSE, lanterne rouge avec seulement un point, l'objectif était clair. Mais un derby reste un match à part entière et au stade Salif Keita, les Stéphanois ont été poussés par le soutien populaire pour faire tomber le voisin lyonnais. Le penalty en fin de match de Jibril Othman (82e) a offert une courte, mais méritée victoire aux Verts dimanche en milieu d'après-midi.

Quatrième avec un match en plus sur Limonest et Lyon-La Duchère

Privé d'Enzo Molebe, touché lors du match de PLIC, Gueïda Fofana avait fait confiance au trio Lega - Bossiwa - Perret pour apporter le danger sur le but adverse. Mais, c'est bien l'ASSE qui a mis Mateo Pereira à contribution pendant la majeure partie de la rencontre. L'entrée à la pause d'Alejandro Gomes Rodriguez pour apporter une solution offensive supplémentaire n'a rien changé. L'OL a raté une occasion en or dans le Forez et pointe finalement à la quatrième place après cette cinquième journée. Prochain rendez-vous en championnat dans deux semaines avec la réception d'Espaly le samedi 19 octobre.