Buteur pour la première fois de la saison, Nicolas Tagliafico a mis l’OL sur les bonds rails contre Nantes (2-0). Le latéral estime que la concurrence a stimulé ce groupe après la fin du mercato.

Nicolas Tagliafico, pouvez-vous nous décrire ce qu’il se passe sur l’action où vous marquez ?

Nicolas Tagliafico : J’essaye toujours de penser comme un attaquant quand je suis dans la surface afin de pouvoir profiter des opportunités. Ce n’est pas la première fois que je marque dans la surface, je cherche les espaces et je suis content d’avoir pu marquer ce dimanche.

Qu’est-ce qui a changé à l’OL entre la précédente trêve internationale et celle qui s’annonce ?

Il y a plus d’intensité, plus de concurrence au sein du groupe aussi. Cela fait que tout le monde doit donner 100% pour pouvoir jouer et on voit aussi que ceux qui entrent marquent.

Vous jouez avec Rayan Cherki depuis quelques saisons. Comment jugez-vous sa bonne passe actuelle ?

Il joue dans une position où il est plus libre, il n’est plus collé à la ligne, cela lui permet de se déplacer avec aisance sur toute la largeur du terrain. Par le passé, il éprouvait des difficultés sur l’aspect tactique du jeu. Le fait qu’il soit davantage dans l’axe lui permet d’être plus libre et fait ressortir toutes ses qualités.

Est-ce difficile pour vous, ses coéquipiers, de s’adapter à son jeu par son caractère imprévisible balle au pied ?

Très souvent, il apporte cette verticalité, ces un contre un nécessaires dans le jeu. À nous de nous adapter.

"Les objectifs sont clairement fixés"

Quel bilan tirez-vous à l’approche de cette trêve internationale. La défaite face à Marseille est oubliée ?

Depuis la trêve précédente, nous avons mieux joué, il y a eu de l’intensité de notre part. Nous avons perdu contre Marseille, mais cela fait partie des aléas du football. Il est important que nous n’encaissions pas de but. C’est très important pour ce qui nous attend. Nous devons continuer à tout faire pour ne pas encaisser de buts, parce que devant nous avons de nombreux joueurs offensifs capables de marquer.

Vous avez connu des épisodes compliqués depuis votre arrivée. Quelles sont vos sensations pour cette troisième saison qui pourrait être votre dernière au club ?

La situation s’est améliorée. Les choses ont changé du jour au lendemain avec ce changement de propriétaire. Les mauvais résultats n’ont pas aidé non plus. Mais je crois que les objectifs sont clairement fixés. Nous voulons nous battre pour être le plus haut possible en championnat et aller le plus loin en coupe d’Europe.

Prenez-vous du plaisir à être dans une équipe qui attaque et défend bien à la fois ?

Nous attaquons beaucoup, mais nous pourrions marquer encore plus, c’est un point encore à travailler, je pense. Pareil en défense. Très souvent, nous nous mettons en danger en nous retrouvant à quatre à défendre avec l’équipe coupée en deux. Là aussi, c’est un point sur lequel nous pouvons encore nous améliorer.