La politique s’empare des incidents après OL - Nantes (2-0)

Dimanche, des agressions et incidents ont eu lieu au coup de sifflet final entre supporters lyonnais au Parc OL. Les députés rhodaniens du Nouveau front populaire ont notamment dénoncé "l'implantation et le renforcement des groupuscules d'extrême droite".

La semaine et l’après-midi avaient été trop beaux pour que tout se termine de la meilleure des façons. Au coup de sifflet final d’OL - Nantes, ce ne sont pas des scènes de liesse qui ont accompagné la victoire lyonnaise au Parc OL (2-0) mais bien celles de K-O. Comme relaté dimanche soir, la sortie du stade a donné lieu à un affrontement entre supporters lyonnais du côté du virage nord. Des individus ont attendu des membres du nouveau groupe de supporters, les "Six Neuf Pirates" pour s’en prendre à eux. Un des supporters a reçu un coup de couteau à la cuisse ayant entraîné la pose de trois points de suture. L’OL a rapidement condamné ces agissements et devrait bientôt faire la lumière sur les circonstances, mais aussi les personnes mêlées à ces violences.

"Des sanctions fermes et durables doivent être engagées"

Une fois de plus, l’extra a pris le pas sur le sportif, une semaine après que des propos racistes ont été entendus dans le parcage lyonnais à Toulouse. Le comportement de ses supporters reste un fléau à l’OL et les agressions de dimanche ont pris une tournure politique avec un communiqué des députés du Rhône du Nouveau front populaire. Ces derniers dénoncent notamment "l'implantation et le renforcement des groupuscules d'extrême droite".

"Cris de singe, saluts nazis, insultes racistes et violences avant et après les matchs, en déplacement et à Lyon, ne peuvent pas être l'image de l'Olympique lyonnais. Le combat contre l'implantation des groupuscules d'extrême droite et de leur idéologie haineuse doit se faire au stade et en dehors. Pour que les stades deviennent enfin des lieux sécurisés, de joie collective, des sanctions fermes et durables doivent être engagées contre les agresseurs d'aujourd'hui. Nous appelons club, Fédération française de football et ministères à s'engager pleinement en ce sens." Selon nos confrères de BFM Lyon, une arrestation aurait déjà eu lieu depuis dimanche soir.