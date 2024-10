Ayant assisté à l'affiche entre Toulouse et l'OL dimanche (1-2) avec les supporters lyonnais, un spectateur dénonce des comportements racistes et misogynes de certains fans rhodaniens.

Une nouvelle affaire qui ne va pas faire du bien au club. Dans les colonnes du Progrès, un supporter de l'OL, sous couvert d'anonymat, a raconté sa mauvaise expérience du déplacement à Toulouse dimanche (1-2). Au-delà du match et du succès de son équipe, le fan a surtout dénoncé l'attitude d'une partie des 700 spectateurs présents dans la tribune réservée aux Lyonnais.

"Dégouté" par ce qu'il a vu, le témoin a rapporté des débordements racistes et des "comportements à vomir". Il pointe notamment du doigt la Marseillaise entonnée à plusieurs reprises et ponctuées par quelques-uns d'un cri nationaliste : "La France aux Français". Des invectives à destinations des personnes de couleur auraient également été relevées, ainsi que des saluts nazis, sans omettre les actes misogynes.

Des faits qui se répètent dans le temps

"Certains criaient des horreurs aux femmes aux guichets", a poursuivi Samir, dont le nom a été modifié. Des agissements qui rappellent ceux observés au Parc OL lors de la réception de Marseille la saison dernière, ou encore lors de la retransmission de la finale de la Coupe de France au mois de mai. Un individu avait ce soir-là frappé une femme, avant de tenter de lui enlever son voile.

Signalons aussi que suite au tristement célèbre OM - Olympique lyonnais en octobre 2023, deux individus appartenant au groupe identitaire la Mezza Lyon ont été condamnés à des peines de prison après des gestes et cris à caractère raciste. Un autre a été reconnu coupable de violences et outrages contre des agents dépositaires de l’autorité publique pour des faits survenus le même jour.

L'OL a demandé les images du parcage

Face à ces actes, et plus particulièrement à ceux de dimanche, le club et son directeur général, Laurent Prud'homme, ont été mis au courant. Il "prend ce sujet au sérieux" et a demandé à son homologue toulousain les bandes de vidéosurveillance.