OM - OL : six mois de prison avec sursis pour un supporter lyonnais

L'affaire judiciaire concernant les incidents survenus le 29 octobre dernier à Marseille, avant le match OM-OL, se poursuit. Un supporter lyonnais de 28 ans, ancien militaire, a été condamné à six mois de prison avec sursis.

Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné un supporter de l'Olympique lyonnais, âgé de 28 ans, à six mois de prison avec sursis pour violences et outrages contre des agents dépositaires de l’autorité publique. Ces incidents étaient survenus le 29 octobre dernier en marge du match OM-OL. L'incident a eu lieu hors du stade Vélodrome. Le supporter, menuisier de profession, a été reconnu coupable d'avoir frappé un CRS et d'avoir proféré des insultes, certaines à connotation raciste, envers les forces de l'ordre. Cette condamnation, bien que sursitaire, s'accompagne d'une sanction complémentaire : une interdiction de stade d'une durée de six mois.

Les faits, révélés par l'enquête, indiquent que l’ancien militaire est descendu du car des supporters lyonnais pour s'en prendre physiquement à un CRS intervenant pour séparer les supporters des deux équipes. Le parquet avait initialement requis un an de prison avec sursis et trois ans d'interdiction de stade.

Deux enquêtes en cours

Au-delà de ce cas individuel, l'incident s'inscrit dans un contexte plus large de violence dans le football français. Deux autres supporters de l'OL seront jugés le 16 janvier pour des gestes et cris à caractère raciste, et deux enquêtes judiciaires sont en cours pour des faits de violences survenus le même jour. Ces enquêtes concernent notamment le "caillassage" des cars des supporters et joueurs lyonnais, qui avait blessé l'entraîneur de l'époque, Fabio Grosso.