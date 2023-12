Braquage à Monaco, l'OL n'est plus dernier : Nantes pour confirmer

Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" a évoqué en longueur la victoire de l'OL à Monaco (0-1), avant de se concentrer sur le match de mercredi face à Nantes.

Pour la dernière apparition de "Tant qu'il y aura des Gones" en 2023, le programme était riche et intense. Recevant l'acteur né à Lyon et supporteur de l'OL Iliès Kadri, notre consultant Nicolas Puydebois et Razik Brikh ont commencé l'émission par revenir sur la victoire à Monaco vendredi (0-1), avant de se projeter sur la réception à Nantes mercredi soir (21 heures).

Caqueret - Tolisso, un duo qui a pesé

Il fut ensuite question du duo du milieu de terrain, Maxence Caqueret - Corentin Tolisso, en vue sur les deux derniers succès de l'Olympique lyonnais. Ils furent en tout cas précieux face au TFC et à l'ASM. Ils seront également importants pour la suite de la saison rhodanienne, même si le mercato passera par là.

C'est d'ailleurs le marché des transferts hivernal qui a animé l'ultime thème de TKYDG cette année. Beaucoup d'interrogations entourent ce sujet, aussi bien les choix des potentielles recrues, leur(s) poste(s), ainsi que les possibles départs à venir. Faut-il tout bousculer dans cet effectif ? Un domaine qui reviendra nécessairement dans les semaines à venir, avec l'obligation tout de même pour le club de se renforcer dans certains secteurs.