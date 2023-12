A l’image de l’OL, Maxence Caqueret semble être touché par un regain de forme sur les derniers matchs. Il bénéficie notamment du retour de Corentin Tolisso à ses côtés.

Poumon d’une équipe, le milieu de terrain est bien souvent le reflet d’une formation au football. Si ce secteur de jeu va mal, difficile pour le reste de s’en sortir convenablement. A l’Olympique lyonnais, particulièrement suite aux départs des Brésiliens Lucas Paquetá et Bruno Guimarães, la vie est beaucoup compliquée. Néanmoins, sur les deux dernières sorties, nous avons pu voir du mieux de la part du duo Maxence Caqueret - Corentin Tolisso.

L’échantillon reste court, trop court pour véritablement s’enthousiasmer, de même que pour l’OL de Pierre Sage, mais toujours est-il que le changement est notable sur les deux dernières rencontres, face à Toulouse (3-0) et Monaco (0-1). Les deux garçons semblent complémentaires, avec un Caqueret chargé de couvrir plus de terrain, de harceler les adversaires et, si possible, de se projeter vers l’avant.

Caqueret - Tolisso, complémentaires sur le papier

Le champion du monde 2018 lui est plutôt dans le rôle du meneur de jeu reculé. Son physique ne lui permet plus d’être le joueur qu’il a été, mais sa technique, lorsqu’il parvient à l’exprimer, nous rappelle qu’on ne passe pas cinq ans au Bayern Munich (2017-2022) pour rien. Il a su se montrer précieux dans les moments chauds, lorsque le groupe était acculé. Capable de mettre de l’impact dans les duels, il fut la plaque tournante quand les Rhodaniens ont eu la possession.

En outre, ils peuvent compter sur le travail défensif important d’Ernest Nuamah et Alexandre Lacazette, nécessaire sur les ailes pour gêner la construction adverse.

Alignés ensemble lors des deux récentes victoires lyonnaises, ils ont, au même titre que la défense à trois, stabilisé l’édifice qui se montrait trop souvent fragile. Même si là encore, la prudence doit être de mise. “Cela aide Maxence Caqueret d’avoir quelqu’un d’expérience avec lui, a acquiescé Nicolas Puydebois suite au succès contre le Téfécé. Il a réalisé une performance qu’on n'avait pas vue de lui depuis longtemps. Dans le volume de jeu, il a fait des changements de rythme, alors qu’il évoluait toujours sur le même tempo sur les dernières semaines. Sur l’intensité des courses, dans le pressing, peut-être libéré par la présence de Corentin Tolisso, qui lui n’a plus les capacités de faire ses efforts là, il a eu une grosse débauche d’énergie. Il a récupéré beaucoup de ballon. La combinaison des deux fonctionne bien.”

La bonne formule pour Pierre Sage ?

Alors Pierre Sage a-t-il trouvé la formule, celle qui permettra à l’OL de s’en sortir ? Il est trop tôt pour le dire, mais, après avoir testé le 4-2-3-1 avec Caqueret et Skelly Alvero, puis le mêle schéma avec Paul Akouokou (Marseille) à la place de l’ex-Sochalien, l’entraîneur a bénéficié du retour de Tolisso pour aligner ces deux milieux les plus fiables actuellement.

Il faut dire que la concurrence n’a jusqu’ici pas fait grand-chose pour changer la donne. Hormis Mahamadou Diawara qui a montré des qualités pas inintéressantes pour son âge, les autres n’arrivent pas à se faire une place. Akouokou et Alvero ont même été laissés hors du groupe sur les deux précédentes parties.

En l’absence de Johann Lepenant, l’autre élément sur le banc se nomme Ainsley Maitland-Niles, décisif vendredi sur le Rocher, mais qu’on a peu vu en action depuis son arrivée l’été dernier.

Encore des incertitudes pour la suite

Ayant pour l’instant le soutien de ses troupes, Pierre Sage a notamment redonné de la confiance à son effectif par des "consignes claires", un "discours que tout le monde comprend", comme l’avait confié Caqueret. “On apprécie tous le coach. Il fait du très bon boulot. Il a ce rôle de messager qui est hyper important", a poursuivi l’ancien international Espoirs.

Cela marche pour le duo de l’entrejeu, même si tout peut très vite changer. Touché au mollet, Tolisso a manqué un mois de compétition entre novembre et décembre. Or, on sait que le joueur de 29 ans a parfois quelques pépins physiques l’empêchant de s’exprimer. Comme le rappelait dans ses colonnes Philippe Violeau, champion de France avec l’OL, “à ce poste, on a besoin de rythme et d’enchaîner les matchs. Pour être performant, il faut peu de coupure, surtout lorsqu’on avance dans l’âge. Les arrêts sont souvent plus difficiles à récupérer.”

Il faudra donc se montrer patient avant de savoir si réellement la doublette Caqueret - Tolisso sera celle qui donnera l’impulsion à l’Olympique lyonnais sur la deuxième partie de l’exercice 2023-2024. D’autant plus qu’il est difficilement concevable d’imaginer le club ne pas recruter dans ce secteur cet hiver. En attendant, il reste une rencontre à négocier cette année, contre Nantes mercredi (21 heures), et les deux hommes devraient, sauf blessure, à nouveau être titulaires.