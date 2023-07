OL : un an après son retour, bilan contrasté pour Corentin Tolisso 

S’il a disputé 79% des matchs de l’Olympique lyonnais, Corentin Tolisso a réalisé peu de prestations marquantes. Un an après son transfert à l’OL, le champion du monde n’a pas totalement évolué dans ses standards, mais il aura levé quelques doutes.

Le 1er juillet 2022, l’OL, après avoir annoncé en grande pompe un peu plus tôt dans l’été le retour d’Alexandre Lacazette, a fait de même en officialisant la venue d’un autre Gone parti s’aguerrir à l’étranger, Corentin Tolisso. L’ancien Munichois, revenu à Lyon après cinq ans en Bavière, était l’une des têtes d’affiche d’un projet qui se voulait ambitieux et surtout axé sur la formation.

Voilà donc un an jour pour jour que l’international français a débarqué dans le Rhône, avec un objectif clair, permettre à son club formateur de retrouver les premiers rôles en France, et de briller sur la scène européenne. "Il y a beaucoup d’attente mais c’est un joueur qui a pris de l’expérience durant ses cinq ans à l’étranger, au Bayern, qui est une grande institution. Il va tenter de l’amener ici à l’Olympique lyonnais, nous avait confié son père, Vincent. Là-bas, il a appris l’énergie, la détermination, la mentalité de ne jamais perdre et ça il l’a en lui."

Une équipe sur le fil

Si au niveau de l’organisation personnelle, le milieu de terrain a beaucoup progressé en Allemagne, et qu’il a poursuivi sur le même ton la saison passée, les résultats eux n’ont absolument pas été les mêmes. En délicatesse tout au long du championnat, l’équipe rhodanienne sera restée sur un fil d’août à début juin, même lorsque le rythme était un peu meilleur.

Forcément, cette 7e place, hors de la zone qualificative pour une coupe d’Europe, pèse dans la balance pour le milieu de terrain, même s’il s’agit d’une sanction collective. “Quand tout va bien, ça gomme les défauts, mais là, ils sont remontés à la surface, a résumé Philippe Violeau, champion de France de 2002 à 2004. La saison a été compliquée, avec de bons résultats, mais des rechutes aussi. On peut se poser des questions, mais sur l’ensemble, je pense que le bilan (pour Tolisso) est tout à fait positif.”

L’ancien milieu “a toujours apprécié” le profil du champion du monde 2018. Cependant, il regrette que ce dernier ait à nouveau connu une période loin des terrains avant la trêve pour le Mondial en fin d’année 2022. “Il n’a pas eu de grosses blessures, mais à ce poste, on a besoin de rythme et d’enchaîner les matchs, 34 rencontres, c'est bien, il n’a pas été plus absent que ça. Cependant, pour être performant, il faut peu de coupure, surtout lorsqu’on avance dans l’âge, explique-t-il. Les arrêts sont souvent plus difficiles à récupérer. S’il peut ne plus avoir de pépins, ce sera le Corentin que l'on connaissait avant qu’il parte.”

28 titularisations en 34 matchs joués

C’était la principale interrogation lors de l’annonce de son retour. Tolisso pourra-t-il enchaîner un exercice complet sans passer trop fréquemment par la case infirmerie ? De ce point de vue, on peut dire que le pari est plutôt réussi. Le numéro 88 a disputé 79% des parties de l’OL toutes compétitions confondues, dont 28 titularisations sur 43 possibles.

Il possède ainsi le 8e temps de jeu de tout l’effectif, avec 2 302 minutes en 2022-2023. Sur la deuxième phase, il n’a même raté que deux rencontres de championnat, contre Angers et Montpellier, dont la dernière à cause d’une suspension.

Plutôt présent pour aider ses partenaires donc, le Lyonnais n’a en revanche pas été suffisamment impactant. A l’image de ses statistiques (un but et deux passes décisives) il reste finalement peu de performances marquantes un mois après la fin de la Ligue 1. On peut retenir sa prestation face à Rennes (3-1, 9 avril), où il avait sonné la révolte en égalisant, ou encore Nantes (1-1, 17 mars), Monaco (3-1, 19 mai) et Reims (3-0, 27 mai). Néanmoins, il n’a, hormis lors du succès contre les Bretons, jamais vraiment été homme du match, sans toutefois se manquer complètement, sauf peut-être Toulouse (1-1, 7 octobre) Nice (1-3, 3 juin).

Très fort pour alimenter ses coéquipiers offensifs avec du jeu long notamment, il n’a pas toujours mis l’impact nécessaire dans l’entrejeu, d’autant plus dans un poste de sentinelle qu’il a souvent occupé. A l’image de l’équipe, ce fut mieux en fin d’exercice, mais on attend un peu plus d’un joueur avec un tel CV, même sur les précédentes années avaient été plus compliquées, principalement physiquement.

Tolisso est parfois passé au travers

Sur le plan du leadership, où il était attendu également, Corentin Tolisso semble avoir apporté, même si le statut de capitaine est revenu à son ami Lacazette. Le bémol reste que cela n’a pas suffi au club rhodanien pour valider ses objectifs, et que lui aussi est passé au travers dans des moments importants (Nantes en Coupe de France...). “L’idée de son retour était aussi celui-ci, au-delà du footballeur, il devait remettre un peu des garçons d’expérience dans l’effectif, ce que tout le monde réclamait, note Philippe Violeau. Il fait partie des hommes qu’il était intéressant de faire revenir pour encadrer ces jeunes de talent. Cela se mesure plutôt en interne, de l’extérieur, c’est dur de constater si ç’a fonctionné ou pas.”

Avec les changements que connaît l’Olympique lyonnais depuis plusieurs mois maintenant, un nouveau cycle s’ouvre à quelques semaines de la reprise de la compétition. Visiblement remis de ses soucis physiques, Tolisso devra faire plus, comme tous les autres ou presque, si ce groupe souhaite retrouver les sommets. “A mon sens, il est performant, il fait ses matchs, donc on ne peut que lui souhaiter qu’il continue comme cela. Il doit être un moteur pour cette équipe, qui en a besoin. Alexandre Lacazette tire tout le monde vers le haut avec une très belle saison, et je pense qu’un étage en dessous, c’est Corentin qui doit prendre le relai, estime son illustre ainé au milieu de terrain. Il y a tellement de bons jeunes dans ce groupe qu’il faut des joueurs comme ça pour les encadrer.” Un aspect déterminant sur lequel il aura encore un rôle clé à jouer.