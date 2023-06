OL : Lacazette évoque le côté "tout en contrôle" de Tolisso

Proches dans la vie comme sur le terrain, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ont fait leur retour à l’OL l’été dernier. Les deux ont connu des trajectoires différentes, pourtant le milieu fait tout pour essayer de retrouver son niveau.

Il n’y a qu’à les voir lors des toros de début de séance pour comprendre que leur relation dépasse le simple cadre du rectangle vert. Revenus l’été dernier dans leur club formateur, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont avant tout amis dans la vie. Le capitaine lyonnais a poussé pour encourager son coéquipier à revenir à l’OL et les deux sont comme "cul et chemise". Taquins, les deux ayant "le même humour qui peut être très enfantin", notamment avec la nouvelle génération représentée par Rayan Cherki mais aussi un brin mauvais joueur.

Après cinq ans de séparation, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso se sont donc retrouvés à l’endroit même où ils s’étaient quittés : Décines et le Parc OL. Les retours ont été bien différents pour les deux Lyonnais pur souche. Quand Lacazette a porté sur ses épaules l’attaque des Gones et a joué son rôle de leader, Corentin Tolisso a eu un peu plus de mal. S’il a réussi à enchaîner les matchs avec 34 apparitions, une première depuis cinq ans, le milieu de terrain n’a pas retrouvé le physique qui était le sien avant ses différentes blessures.

Un but et deux passes en 34 matchs cette saison

La nouvelle préparation estivale pourrait lui permettre de s’y atteler, mais une chose semble certaine. À 28 ans, Tolisso paraît tout faire en dehors des terrains pour retrouver la condition. Quitte à énerver Lacazette. "Maintenant, il veut tout contrôler. Je crois que l’Allemagne, ça l’a rendu fou, avance sur le ton de l'humour le capitaine lyonnais au Média Carré. À peine arrivé, il calcule tout. Il veut tout calculer, que tout soit caler en temps et heure. Par exemple, son gainage du matin, il faut qu’il soit fait à telle heure, il ne peut pas le décaler d’une minute."

Militaire dans son organisation, Corentin Tolisso veut désormais voir le fruit de tous ces sacrifices sur le terrain.