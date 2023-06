OL : les moins de 21 ans impliqués dans 47% des buts

Johann Lepenant et Rayan Cherki au duel face à Stéphane Diarra lors d’OL – Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Derrière Alexandre Lacazette, l’OL s’en est remis à ses jeunes offensivement. Avec Bradley Barcola ou encore Rayan Cherki, les joueurs de moins de 21 ans ont été impliqués dans 47,7% des buts lyonnais en Ligue 1.

Ils ne sont que deux mais auraient largement pu être quatre. Dans la liste des nommés pour le trophée du Golden Boy 2023, Rayan Cherki et Saël Kumbedi seront les seuls représentants de l’OL. Nés en 2002, Bradley Barcola et Castello Lukeba auraient très bien pu faire partie de cette liste. Quand l’un était attendu défensivement pour la saison de la confirmation, l’autre a explosé lors des six derniers mois.

À eux deux, ils représentent ce que la formation lyonnaise peut faire de mieux, mais aussi la jeunesse de l’effectif lyonnais. Entre Peter Bosz et Laurent Blanc, les jeunes ont eu la part belle cette saison et ont aussi dû répondre présents, car il faut aussi assumer les responsabilités.

21,5% rien que pour Barcola

Alexandre Lacazette a certes crevé l’écran et porté à bout de bras l’attaque lyonnaise, mais les moins de 21 ans ont tenté d’apporter leur pierre à l’édifice. Sur les 38 journées disputées en Ligue 1, l’OL a trouvé la faille à 65 reprises, soit à peine 1,7 but par match. Lacazette a souvent vu son nom scandé, mais sur ces 65 buts, 47,7% l’ont été avec un joueur de moins de 21 ans impliqué (31 sur 65).

Pas loin de la moitié quand des joueurs comme Karl Toko-Ekambi, Tetê ou encore Moussa Dembélé étaient attendus en début de saison. À un moment où un autre, Cherki, Kumbedi, Lukeba, Barcola, Lepenant ont été à l’origine d’un but lyonnais. Avec 5 buts et 9 passes, Bradley Barcola est forcément celui qui s’est le plus distingué.