Avec les arrivées successives de Benzema, Cristiano Ronaldo ou encore Kanté, le championnat d’Arabie Saoudite se veut attractif. Pour Lucas Paquetà, la question de rejoindre le Moyen-Orient ne se pose pas encore.

Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, N'Golo Kanté ou encore Hakim Ziyech. Non, ce ne sont pas les noms des stars qui vont participer à la prochaine Coupe du monde, mais bien de ceux qui ont ou vont succomber à l’appel de l’Arabie Saoudite. Ayant montré la voie il y a quelques mois en rejoignant Al-Nassr, Ronaldo a vu son ancien coéquipier au Real Madrid, Karim Benzema, succomber également au championnat saoudien et ses millions d’euros à en perdre la tête.

À l’image de ce qu’avait voulu faire le Qatar un temps, le pays du Golfe veut attirer les meilleurs sans compter. De quoi faire de la Saudi Pro League un championnat qui compte. Pour Lucas Paquetà, ancien milieu de l’OL, il ne faut pas aller trop vite en besogne. "Si nous qualifions le championnat saoudien de championnat important, nous mentirions un peu, a avoué le meneur du Brésil en conférence de presse. Il y a d’autres choses qui rentrent en jeu lorsqu’un joueur va en Arabie Saoudite."

Paquetà "n'y pense pas pour le moment"

L’appât du gain est forcément l’une de ces raisons. À bientôt 36 ans et malgré sa volonté de finir au Real Madrid, Karim Benzema n’a pu dire non aux 100 millions d’euros annuels proposés et l’on peut le comprendre. Pour le moment, l’Arabie Saoudite vise des joueurs en fin de carrière pour se faire une renommée internationale. "Les joueurs qui ont tout gagné comme Cristiano Ronaldo ou Messi vont en Arabie Saoudite pour y trouver de la tranquillité d’esprit et bien finir leur carrière. Ils font fructifier le championnat. Je pense que c’est l’objectif du football saoudien : faire venir de grands joueurs pour que le championnat soit plus visible et se développe de plus en plus."

Avant pourquoi pas se montrer assez séduisant pour des joueurs en pleine force de l’âge ? Vainqueur de la Ligue Europa Conférence cette saison avec West Ham, Lucas Paqueta assure qu'un pont d'or ne changerait pas forcément les choses et que "personnellement, je n’y pense pas pour le moment, je veux gagner des titres et j’ai d’autres objectifs à atteindre."